أردوغان يدعو لدعم ترسيخ وقف إطلاق النار بغزة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي إلى تقديم دعم قوي لضمان استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووصف الرئيس التركي الوضع في القطاع  بأنه "هش" في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لـ اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال المنتدى الدولي للسلام والثقة المنعقد في العاصمة التركمانية عشق آباد، حيث شدد على ضرورة إشراك الفلسطينيين في جميع مراحل عملية السلام، مؤكدا أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق حل الدولتين.

وأضاف أردوغان أن وقف إطلاق النار القائم في غزة يحتاج إلى دعم دولي قوي لضمان استمراره رغم الخروقات الإسرائيلية.

وفاة طفلة رضيعة في غزة بسبب البرد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم الجمعة عن وفاة طفلة رضيعة في القطاع بسبب البرد.

وأمس الخميس قالت حركة حماس، إن قطاع غزة يعيش كارثة حقيقية بسبب المنخفض الجوي وغرق كل مراكز الإيواء بفعل الأمطار.

من جانبه، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن قطاع غزة يشهد أمطارا غزيرة وفيضانات تزيد من تفاقم الأوضاع الهشة.

عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة على غزة

 وشهدت مدينة غزة  أمس، غرق خيام النازحين مع بداية وصول المنخفض الجوي بيرون إلى قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وتسببت عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة في غرق وتدمير عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وكشفت شهادات لنازحين أن خيامهم، تطايرت خلال اليومين الماضيين، جراء الرياح العاتية التي ضربت قطاع غزة.

معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر

كما تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة لبداية المنخفض الجوي في غرق عشرات خيام النازحين المنتشرة في مناطق اللجوء بقطاع غزة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر.

وشهد القطاع هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات الليل، أدت إلى غمر مساحات واسعة من تجمعات الخيام. 

وأظهرت مقاطع مصورة تدفق المياه إلى داخل أماكن الإيواء المؤقتة، متسببة في إتلاف المتعلقات الشخصية للنازحين وحرمانهم من المأوى المؤقت الذي بالكاد يقيهم قسوة الطقس.

