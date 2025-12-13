المشاركون في ماراثون الأهرامات يلتقطون الصور التذكارية في المنطقة التاريخية

18 حجم الخط

حرص المتسابقون المشاركون في ماراثون الأهرامات 2025، على التقاط الصور التذكارية، مع الأهرامات الثلاثة، وسط أجواء حماسية، وقد ظهرت على المتسابقين علامات السعادة بالتواجد في مصر والمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي.

وتشهد منطقة أهرامات الجيزة التاريخية، استعدادات مكثفة لانطلاق ماراثون الأهرامات 2025، بمشاركة 10 آلاف متسابق من 120 دولة.

ومن المقرر أن يعطي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شارة انطلاق الماراثون، الذي لاقى شهرة واسعة بعد اختياره من مجلة ناشيونال جيوجرافيك في المركز الأول في قائمتها لأروع مسارات الجري حول العالم، متفوقًا على أشهر مسارات الجري في أوروبا وأمريكا وآسيا.

