السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المشاركون في ماراثون الأهرامات يلتقطون الصور التذكارية في المنطقة التاريخية

ماراثون الأهرامات
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو
18 حجم الخط

حرص المتسابقون المشاركون في ماراثون الأهرامات 2025، على التقاط الصور التذكارية، مع الأهرامات الثلاثة، وسط أجواء حماسية، وقد ظهرت على المتسابقين علامات السعادة بالتواجد في مصر والمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي.

ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (19)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (19)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (20)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (20)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (21)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (21)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (22)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (22)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (23)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (23)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (24)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (24)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (25)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (25)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (26)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (26)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (27)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (27)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (28)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (28)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (29)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (29)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (30)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (30)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (31)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (31)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (32)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (32)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (1)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (1)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (2)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (2)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (3)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (3)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (4)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (4)

وتشهد منطقة أهرامات الجيزة التاريخية، استعدادات مكثفة لانطلاق ماراثون الأهرامات 2025، بمشاركة 10 آلاف متسابق من 120 دولة.

ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (5)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (5)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (6)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (6)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (7)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (7)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (8)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (8)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (9)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (9)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (10)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (10)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (11)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (11)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (12)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (12)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (13)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (13)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (14)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (14)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (15)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (15)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (16)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (16)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (17)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (17)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (18)
ماراثون الأهرامات 2025، فيتو (18)

ومن المقرر أن يعطي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شارة انطلاق الماراثون، الذي لاقى شهرة واسعة بعد اختياره من مجلة ناشيونال جيوجرافيك في المركز الأول في قائمتها لأروع مسارات الجري حول العالم، متفوقًا على أشهر مسارات الجري في أوروبا وأمريكا وآسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماراثون الأهرامات منطقة أهرامات الجيزة التاريخية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلة ناشيونال جيوجرافيك

الأكثر قراءة

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

كيفية مواجهة حرائق تسريب الغاز والماس كهربائي وطرق التعامل معها في خطوات بسيطة

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

استعدادات وأبرز المشاهد قبل انطلاق ماراثون الأهرامات 2025

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال والقناة الناقلة

المحمدي رئيسا لحي حدائق القبة خلفا لحاتم محمود

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على مناطق قطع الكهرباء في مركز دشنا بقنا، اليوم

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads