السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه اليوم السبت 13-12-2025

سعر الدينار الاردني
سعر الدينار الاردني
18 حجم الخط

سعر الدينار الأردني، شهد سعر الدينار الأردني استقرارًا أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية. 

الدينار الاردنى 
الدينار الأردنى، فيتو

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

 سجل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 66.85 جنيها للشراء، 67.23  جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الأردني في بنك مصر نحو 66.55 جنيها للشراء، 67.21 جنيها للبيع. 

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي المصري نحو 66.48  جنيها للشراء،  67.17 جنيها للبيع

الدينار الأردني العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية

الدينار الأردني هو العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويرمز له بالرمز (JOD)، ويصدره البنك المركزي الأردني. 

ويُعد الدينار من العملات المستقرة نسبيًا في المنطقة العربية، ويحظى بثقة كبيرة في الأسواق المالية الإقليمية.

وتم إصدار الدينار الأردني رسميًّا عام 1950 ليحل محل الجنيه الفلسطيني، وتم ربطه بسلة عملات في البداية، ثم تم تثبيت سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي لاحقًا، مما ساهم في استقراره النقدي على مدى العقود الماضية.

ويُعتبر الدينار من أقوى العملات العربية، ويُستخدم في جميع التعاملات الرسمية والتجارية داخل الأردن، كما تعتمد عليه العديد من الجاليات الأردنية في تحويلاتهم المالية من الخارج.

الدينار الاردنى 
الدينار الأردنى، فيتو

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البني الفاتح.

دينار واحد: باللون الأخضر، يحمل صورة الملك الراحل الحسين بن طلال.

خمسة دنانير: باللون الأزرق الفاتح، وتظهر عليها معالم تاريخية من الأردن.

عشرة دنانير: باللون الأحمر، وتضم صورة الملك عبد الله الأول.

عشرون دينارًا: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الملك عبد الله الثاني.

خمسون دينارًا: باللون الذهبي، وهي أكبر فئة متداولة، وتُظهر معالم حضارية أردنية مميزة.

العملات المعدنية:

توجد بفئات: ½ دينار، و¼ دينار، و100 فلس، و50 فلسًا، و25 فلسًا. وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والبرونز.

الدينار الأردني في السوق

يُعتبر الدينار الأردني من أكثر العملات استقرارًا في المنطقة العربية، بفضل السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي الأردني.

كما يحتل مكانة قوية في التعاملات المالية بين الأردن والدول المجاورة، خاصة في مجالات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية.

كما تشهد العملة الأردنية تطورات دورية في تصميمها وعلاماتها الأمنية لضمان الحماية من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى البنوك المصرية سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري سعر الدينار الاردني في البنك المركزي سعر الدينار الأردني سعر الدينار

مواد متعلقة

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

تنويع مصادر الدخل ووضع ميزانية شهرية واضحة الأبرز، روشتة لاستقرار الأسرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.. وخبراء يؤكدون أهمية البرامج التدريبية والمحتوى الرقمي في التخطيط والادخار

سعر الريال القطري في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة

سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الجمعة

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الجمعة

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت فى مصر

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

وزير الصحة ينعي طبيبة توفيت في حادث انقلاب سيارة بسفاجا

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا المصحف في المنام وعلاقتها برزق واسع ووفرة بالمال

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

أدعية مستجابة لصلاح الأبناء وحمايتهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads