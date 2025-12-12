تنويع مصادر الدخل ووضع ميزانية شهرية واضحة الأبرز، روشتة لاستقرار الأسرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.. وخبراء يؤكدون أهمية البرامج التدريبية والمحتوى الرقمي في التخطيط والادخار

18 حجم الخط

شهدت الأسر المصرية في السنوات الأخيرة تحولات لافتة في أسلوب حياتها، تغيّرات لم تعد تقتصر على شكل السكن أو حجم الأسرة، بل امتدت لتصل إلى عمق القرارات المالية اليومية.

خبراء الاقتصاد يؤكدون أن ما نعيشه اليوم من تغيّر في نمط العمل، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، وتقلّص حجم الأسرة، أصبحت عوامل تُعيد رسم خريطة الإنفاق والادخار داخل كل بيت.



الأسر الصغيرة… إنفاق أعلى وتركيز على الجودة

وفقًا للخبراء، فإن الأسرة الصغيرة باتت النموذج الأكثر انتشارًا، ومعها تغيّر نمط توزيع الدخل، فمع انخفاض عدد الأفراد، يرتفع نصيب الفرد من الإنفاق، ما يدفع كثيرًا من الأسر إلى تخصيص ميزانيات أكبر للتعليم الجيد، والرعاية الصحية، والسفر والترفيه.



في المقابل، تعتمد الأسر الكبيرة على ضبط المصروفات والالتزام بالأولويات، مع ميل أكبر للشراء بالجملة والبحث عن البدائل الاقتصادية.



العمل من المنزل… وفورات في الخارج ونفقات داخل البيت

منذ انتشار العمل عن بُعد، أصبح البيت مكانًا للعمل بقدر ما هو مكان للراحة، يشير الخبراء إلى تراجع واضح في نفقات النقل والطعام خارج المنزل، لكن ذلك يقابله زيادة في فواتير الكهرباء والإنترنت، فضلًا عن تكاليف تجهيز ركن للعمل داخل البيت.



وبالرغم من هذه النفقات، يرى مختصون أن العمل من المنزل منح الأسر قدرة أكبر على إدارة وقتها وتقليل الضغوط، ما ينعكس إيجابًا على التخطيط المالي.



التكنولوجيا تغيّر عادات الاستهلاك

لا يمكن تجاهل أثر التكنولوجيا على سلوك الشراء داخل الأسرة، التسوق الإلكتروني، الذي أصبح جزءًا يوميًا من حياة الكثيرين، أدى إلى زيادة الإنفاق غير المخطط، خصوصًا مع العروض المتكررة وسهولة الدفع.



لكن الجانب المشرق، كما يوضّح الخبراء، يتمثل في انتشار التطبيقات البنكية ومنصات إدارة الميزانيات، والتي ساعدت الأسر على تتبع مصروفاتها وتنظيم مدخراتها بشكل أفضل.



تعليم وصحة وترفيه… ثلاثة قطاعات تتصدّر المشهد

التعليم

تؤكد البيانات أن إنفاق الأسر على التعليم في ارتفاع مستمر، مع انتشار المدارس الخاصة والدروس الإضافية، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على الأجهزة اللوحية والدورات التعليمية الإلكترونية.

الرعاية الصحية

الوعي الصحي المتزايد دفع كثيرًا من الأسر إلى الاشتراك في التأمين الصحي والإنفاق على الغذاء الصحي والرياضة، ما جعله قطاعًا مهمًا في الميزانية الأسرية.

الترفيه

من السفر والأنشطة الخارجية، إلى الترفيه الرقمي في المنزل، أصبح الترفيه ركنًا أساسيًا في الإنفاق، تختلف نسبته حسب مستوى الدخل ونمط الأسرة.



الدخل والثقافة المالية… مفاتيح القرار داخل البيت

يرى الخبراء أن مستوى الدخل ما يزال العامل الأكثر تأثيرًا في القرار المالي، لكنه ليس الوحيد فالثقافة المالية، التي بدأت تنتشر مع البرامج التدريبية والمحتوى الرقمي، أصبحت عنصرًا مهمًا في قدرة الأسرة على التخطيط والادخار.

كما يشير الخبراء إلى أن الظروف الاقتصادية العامة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، تفرض على الأسر إعادة ترتيب أولوياتها، وتدفعها نحو البحث عن مصادر دخل إضافية أو تقليص بعض النفقات.



كيف تتعامل الأسر مع هذه التغيّرات؟

يقدّم الخبراء مجموعة من النصائح العملية التي تساعد الأسر على التكيّف مع تغير أنماط الحياة، أبرزها:

وضع ميزانية شهرية واضحة.

تحديد أهداف مالية قصيرة وطويلة المدى.

الحد من التسوق العشوائي عبر الإنترنت.

الاستفادة من التطبيقات المالية والبنكية.

تنويع مصادر الدخل.

الجدير بالذكر أن التغير الذي يمر به المجتمع اليوم ليس مجرد تغير اجتماعي، بل هو تحول اقتصادي واسع ينعكس داخل كل أسرة.

فأنماط الحياة الحديثة من التكنولوجيا إلى العمل من المنزل تؤثر مباشرة على كيفية الإنفاق والادخار واتخاذ القرار المالي وفي ظل هذه التحولات، تبدو الثقافة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استقرار الأسرة في مواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة.

