السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار ببنك السودان المركزي يسجل 448.73 جنيها للبيع بتعاملات اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني
سعر الجنيه السوداني
18 حجم الخط

سعر الجنيه السوداني، شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي، ببداية تعاملات اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025.

وتستعرض “فيتو” سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم.

اقرأ التالي: سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي (بداية تعاملات)

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي 

سجل سعر الدولار في بنك السودان المركزي نحو 445.39 جنيه للشراء، 448.73 جنيه للبيع.

الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان

يعتبر الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويرمز له بالرمز SDG، ويعرف اختصارًا باسم ج. س.، ويصدر الجنيه السوداني من قبل بنك السودان المركزي، كما يستخدم في جميع المعاملات المالية داخل البلاد

وتعد العملة السودانية رمزًا للسيادة الوطنية، وتعكس مراحل التطور الاقتصادي والسياسي التي مر بها السودان عبر تاريخه الحديث.

سعر الجنيه السوداني 
سعر الجنيه السوداني، فيتو

تاريخ الجنيه السوداني

يعود تاريخ الجنيه السوداني إلى عام 1956، أي بعد استقلال السودان عن الحكم الثنائي المصري البريطاني، عندما تم إصدار الجنيه السوداني الأول ليحل محل الجنيه المصري الذي كان متداولًا في البلاد.

 وفي عام 1992، تم استبدال الجنيه بالدينار السوداني نتيجة التضخم الاقتصادي الحاد، لكن الجنيه عاد مرة أخرى عام 2007 بعد اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية، ليُعرف بـ“الجنيه السوداني الجديد” (SDG).

ومع مرور السنوات، واجه الجنيه السوداني عدة تحديات اقتصادية بسبب تقلب أسعار النفط، والانفصال عن جنوب السودان عام 2011 الذي أدى إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط، مما أثر على قيمة العملة واستقرارها.

الفئات الورقية والمعدنية

يصدر بنك السودان المركزي أوراق الجنيه السوداني بفئات متعددة، تحمل تصاميم مستوحاة من التراث السوداني والمعالم التاريخية.

الفئات الورقية المتداولة تشمل:

-10 جنيهات – باللون الأخضر، تُجسّد مناظر زراعية ورموز إنتاجية.

-20 جنيهًا – باللون الأزرق، تُظهر معالم من الصناعات الوطنية.

-50 جنيهًا – باللون البنفسجي، تعكس مشاهد من التنمية والبنية التحتية.

-100 جنيه – باللون الأحمر، تبرز شخصيات وطنية ورموزًا من التاريخ السوداني.

-200 جنيه – باللون الأصفر، تمثل الاقتصاد الوطني والنهضة الحديثة.

-500 جنيه – باللون البني، وهي أكبر فئة نقدية حاليًا، وترمز إلى الوحدة الوطنية والتقدم. 

كما ينقسم الجنيه السوداني إلى 100 قرش، وتتوفر العملات المعدنية في الفئات التالية:

-جنيه

-2 جنيه

-5 جنيهات

وتحمل العملات صورًا ورموزًا وطنية مثل شعار السودان (الصقر الجريح)، وأشكال من التراث الزراعي والحيواني.

الجنيه السوداني في الاقتصاد الوطني

ويعد الجنيه السوداني مرآةً للوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تأثر على مر العقود بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبيرة، ورغم التحديات مثل التضخم وتراجع قيمة الصادرات، يسعى بنك السودان المركزي إلى تطبيق سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة وتحسين الثقة في النظام المالي.

كما يعتمد الاقتصاد السوداني بدرجة كبيرة على الزراعة، والثروة الحيوانية، والذهب، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق تنمية مستدامة.

ورغم الصعوبات التي واجهها الاقتصاد السوداني، لا يزال الجنيه يمثل رمزًا للهوية الوطنية والاستقلال الاقتصادي، كما يعكس تصميمه ملامح الشعب السوداني وثقافته المتنوعة، وإصراره على النهوض من الأزمات نحو مستقبل أفضل، فهو ليس مجرد وسيلةً للتبادل التجاري، بل رمزًا للصمود والإرادة في مواجهة التحديات، وتجسيدًا لطموحات السودان في تحقيق  الاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنيه السوداني الجنيه العملة السودانية بنك السودان المركزي بنك السودان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار سعر الجنيه السوداني أمام الدولار سعر الجنيه السوداني سعر الجنية سعر الدولار

مواد متعلقة

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

تنويع مصادر الدخل ووضع ميزانية شهرية واضحة الأبرز، روشتة لاستقرار الأسرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.. وخبراء يؤكدون أهمية البرامج التدريبية والمحتوى الرقمي في التخطيط والادخار

سعر الريال القطري في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة

سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الجمعة

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الجمعة

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت فى مصر

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

وزير الصحة ينعي طبيبة توفيت في حادث انقلاب سيارة بسفاجا

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا المصحف في المنام وعلاقتها برزق واسع ووفرة بالمال

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

أدعية مستجابة لصلاح الأبناء وحمايتهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads