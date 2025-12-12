الجمعة 12 ديسمبر 2025
أخبار مصر

6 نصائح من الكهرباء للحماية من صعقات الكهرباء وقت سقوط الأمطار

صعقات الكهرباء وقت
صعقات الكهرباء وقت سقوط الأمطار، فيتو
قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين عن خطوات تجنب مخاطر الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.
 

نصائح التعامل مع مهمات الكهرباء وقت سقوط الأمطار 

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين يجب القيام بها لتوعية المواطنين عن كيفية التعامل الآمن مع مهمات الكهرباء أثناء الأمطار وهي كالتالي:

1-الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء في الشوارع مثل أعمدة الإنارة، الأكشاك، والكابلات.
2-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تقرب منها تحت أي ظرف.
3-الاتصال فورًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن أي أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة.
4-إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تتعلق بأعمدة الإنارة.
5-الابتعاد عن لمس الأجهزة الكهربائية ومقابس الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.
6-توعية الأطفال بعدم الاقتراب أو لمس أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قدم عدة نصائح للمواطنين للحماية من مخاطر الدفاية، وذلك مع دخول فصل الشتاء.

 

نصائح للمواطنين للحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية 

وتضمنت نصائح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين لتجنب مخاطر الدفاية كالآتي:
1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.
2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.


6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

