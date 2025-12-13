السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم

اعراض انخفاض سكر
اعراض انخفاض سكر الدم، فيتو
18 حجم الخط

 يحدث نقص السكر في الدم (هبوط السكر) عندما تنخفض مستويات الجلوكوز عن المعدل الطبيعي، وهي حالة تتطلب تدخل علاجي فوري لتجنب مضاعفات خطيرة، وعلى الرغم من أن هذه الحالة أكثر شيوعا بين مرضى السكري، إلا أنها قد تصيب غيرهم أيضا.

ما هو نقص السكر في الدم؟

يشخص نقص السكر في الدم طبي عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم عن 70 مليجرام لكل ديسيلتر (mg/dL)، وبما أن الجلوكوز هو الوقود الرئيسي للجسم، فإن عدم حصول الخلايا عليه يعني عجز الجسم عن أداء وظائفه الطبيعية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

يعد الأشخاص الذين يتناولون الإنسولين لـعلاج السكري أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، وحتى الانخفاض قصير المدى في مستويات السكر يمكن أن يسبب مشكلات، لذا فإن العلاج الفوري ضروري لمنع تطور الأعراض إلى حالات أخطر مثل فقدان الوعي.

أعراض نقص السكر في الدم

قد تظهر أعراض هبوط السكر بشكل مفاجئ، وتشمل:

  • شحوب الجلد.
  • تعب غير مبرر وجوع شديد.
  • رعشة وتعرق.
  • دوخة وتسارع في نبضات القلب.
  • تغيرات مزاجية، تهيج، أو قلق.
  • صداع وصعوبة في النوم.
  • وخز في الجلد وتشوش في الرؤية.
  • صعوبة في التفكير أو التركيز.
  • وفي الحالات الشديدة فقدان الوعي، نوبات تشنج، أو الغيبوبة.

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض السكر دون ظهور أي أعراض، وهي حالة تسمى "عدم الوعي بنقص السكر"، وتكمن خطورة هذه الحالة في انخفاض السكر دون أن يشعر المريض، مما قد يؤدي للإغماء أو التشنجات أو الغيبوبة دون سابق إنذار. 

وفي هذه الحالة، قد يوصي الطبيب بمراقبة السكر بشكل أكثر انتظام أو استخدام جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز الذي يطلق تنبيهات عند تغير المستويات.

الإسعافات الأولية، ماذا تفعل عند هبوط السكر؟

إذا كان الشخص مريض بالسكري وشعر بأعراض خفيفة إلى متوسطة، يجب فورا تناول 15 جرام من الكربوهيدرات سهلة الهضم، تشمل الخيارات:

  • نصف كوب من العصير أو المشروبات الغازية العادية.
  • ملعقة كبيرة من العسل أو السكر.
  • 4 أو 5 قطع من البسكويت المملح.
  • 3 أو 4 قطع من الحلوى الصلبة أو أقراص الجلوكوز.

أما في حالة الانخفاض الحاد الذي يعد حالة طوارئ طبية (مثل فقدان الوعي)، يجب حقن المريض بدواء "الجلوكاجون" والاتصال بالطوارئ فورا، ويحذر الأطباء تماما من وضع أي شيء في فم شخص فاقد للوعي لتجنب خطر الاختناق.

لماذا ينخفض السكر؟ الأسباب الشائعة

غالبا ما يكون هبوط السكر أثر جانبيا لعلاج السكري، وقد يحدث للأسباب التالية:

  • تناول جرعة زائدة من الإنسولين أو الأدوية المحفزة له.
  • تخطي الوجبات أو الصيام، أو تناول كميات طعام أقل من المعتاد.
  • تأخير تناول الطعام بعد أخذ الدواء.
  • ممارسة نشاط بدني مفرط وغير مخطط له دون تناول طعام كافٍ.
  • شرب الكحول، أو المرض والقيء وعدم القدرة على الاحتفاظ بالطعام.

انخفاض السكر بعد الأكل

قد يحدث هبوط السكر بعد تناول الوجبات بسبب تركيبة الطعام، مثل تناول كمية قليلة جدا من الكربوهيدرات (خاصة مع جرعة إنسولين غير مخفضة)، أو استهلاك الكربوهيدرات السائلة التي يمتصها الجسم بسرعة، أو عدم توازن العناصر الغذائية كالدهون والبروتينات والألياف.

أسباب الانخفاض لغير مرضى السكري

رغم ندرته، قد يصاب غير مرضى السكري بهبوط السكر لأسباب منها:

  • أدوية معينة.
  • أمراض الكبد (كالتهاب الكبد) واضطرابات الكلى.
  • أورام تفرز كميات زائدة من الإنسولين.
  • أمراض شديدة مثل الملاريا الدماغية أو تعفن الدم.
  • اضطرابات الغدد الصماء (مثل قصور الغدة الكظرية) وفقدان الشهية العصبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعراض هبوط السكر أعراض نقص السكر في الدم الاسعافات الاولية الجلوكوز في الدم التهاب الكبد السكر في الدم نقص السكر في الدم انخفاض السكر بعد الأكل أسباب الانخفاض لغير مرضى السكري جلوكوز علاج السكري علاج السكر مرضى السكري مستويات الجلوكوز مستويات السكر

مواد متعلقة

كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟

مشروبات طبيعية لضبط سكر الدم، حلول فعّالة وآمنة لمرضى السكري

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

بعد وعكته الصحية، تصفيق حار للموسيقار عمر خيرت خلال حفله بالأوبرا (فيديو)

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

بمشاركة مصطفى محمد، أنجيه يفوز على نانت 4-1 في الدوري الفرنسي

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدجاج في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل خارج البلاد

إعلان نتائج الحلقة التاسعة من دولة التلاوة وتأهل 5 متسابقين للمرحلة المقبلة (فيديو)

دولة التلاوة، محمد كامل يملأ القلوب نورًا وطمأنينة بقراءة من سورة يس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads