الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم

يحدث نقص السكر في الدم (هبوط السكر) عندما تنخفض مستويات الجلوكوز عن المعدل الطبيعي، وهي حالة تتطلب تدخل علاجي فوري لتجنب مضاعفات خطيرة، وعلى الرغم من أن هذه الحالة أكثر شيوعا بين مرضى السكري، إلا أنها قد تصيب غيرهم أيضا.

ما هو نقص السكر في الدم؟

يشخص نقص السكر في الدم طبي عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم عن 70 مليجرام لكل ديسيلتر (mg/dL)، وبما أن الجلوكوز هو الوقود الرئيسي للجسم، فإن عدم حصول الخلايا عليه يعني عجز الجسم عن أداء وظائفه الطبيعية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

يعد الأشخاص الذين يتناولون الإنسولين لـعلاج السكري أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، وحتى الانخفاض قصير المدى في مستويات السكر يمكن أن يسبب مشكلات، لذا فإن العلاج الفوري ضروري لمنع تطور الأعراض إلى حالات أخطر مثل فقدان الوعي.

أعراض نقص السكر في الدم

قد تظهر أعراض هبوط السكر بشكل مفاجئ، وتشمل:

شحوب الجلد.

تعب غير مبرر وجوع شديد.

رعشة وتعرق.

دوخة وتسارع في نبضات القلب.

تغيرات مزاجية، تهيج، أو قلق.

صداع وصعوبة في النوم.

وخز في الجلد وتشوش في الرؤية.

صعوبة في التفكير أو التركيز.

وفي الحالات الشديدة فقدان الوعي، نوبات تشنج، أو الغيبوبة.

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض السكر دون ظهور أي أعراض، وهي حالة تسمى "عدم الوعي بنقص السكر"، وتكمن خطورة هذه الحالة في انخفاض السكر دون أن يشعر المريض، مما قد يؤدي للإغماء أو التشنجات أو الغيبوبة دون سابق إنذار.

وفي هذه الحالة، قد يوصي الطبيب بمراقبة السكر بشكل أكثر انتظام أو استخدام جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز الذي يطلق تنبيهات عند تغير المستويات.

الإسعافات الأولية، ماذا تفعل عند هبوط السكر؟

إذا كان الشخص مريض بالسكري وشعر بأعراض خفيفة إلى متوسطة، يجب فورا تناول 15 جرام من الكربوهيدرات سهلة الهضم، تشمل الخيارات:

نصف كوب من العصير أو المشروبات الغازية العادية.

ملعقة كبيرة من العسل أو السكر.

4 أو 5 قطع من البسكويت المملح.

3 أو 4 قطع من الحلوى الصلبة أو أقراص الجلوكوز.

أما في حالة الانخفاض الحاد الذي يعد حالة طوارئ طبية (مثل فقدان الوعي)، يجب حقن المريض بدواء "الجلوكاجون" والاتصال بالطوارئ فورا، ويحذر الأطباء تماما من وضع أي شيء في فم شخص فاقد للوعي لتجنب خطر الاختناق.

لماذا ينخفض السكر؟ الأسباب الشائعة

غالبا ما يكون هبوط السكر أثر جانبيا لعلاج السكري، وقد يحدث للأسباب التالية:

تناول جرعة زائدة من الإنسولين أو الأدوية المحفزة له.

تخطي الوجبات أو الصيام، أو تناول كميات طعام أقل من المعتاد.

تأخير تناول الطعام بعد أخذ الدواء.

ممارسة نشاط بدني مفرط وغير مخطط له دون تناول طعام كافٍ.

شرب الكحول، أو المرض والقيء وعدم القدرة على الاحتفاظ بالطعام.

انخفاض السكر بعد الأكل

قد يحدث هبوط السكر بعد تناول الوجبات بسبب تركيبة الطعام، مثل تناول كمية قليلة جدا من الكربوهيدرات (خاصة مع جرعة إنسولين غير مخفضة)، أو استهلاك الكربوهيدرات السائلة التي يمتصها الجسم بسرعة، أو عدم توازن العناصر الغذائية كالدهون والبروتينات والألياف.

أسباب الانخفاض لغير مرضى السكري

رغم ندرته، قد يصاب غير مرضى السكري بهبوط السكر لأسباب منها:

أدوية معينة.

أمراض الكبد (كالتهاب الكبد) واضطرابات الكلى.

أورام تفرز كميات زائدة من الإنسولين.

أمراض شديدة مثل الملاريا الدماغية أو تعفن الدم.

اضطرابات الغدد الصماء (مثل قصور الغدة الكظرية) وفقدان الشهية العصبي.

