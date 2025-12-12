منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم أفريقيا

الجمعة 12 ديسمبر 2025
رياضة

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التي تنطلق ٢١ ديسمبر الجاري بالمغرب.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية في الجيم ثم بعض الجمل الفنية تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للمنتخب.

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم إفريقيا 

فيما، أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

