المرصد السوري: “قسد” تستهدف آليات للقوات الحكومية في ريف الرقة

أفاد المرصد السوري، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، استهدفت طائرة مسيرة ألية “تركس” وسيارة عسكرية تابعة للقوات الحكومية على محور بلدة معدان في ريف مدينة الرقة، ما أسفر عن تدميرها.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية جراء العملية.



ويأتي ذلك بالتزامن مع تجد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية، ما أدى إلى تدمير آليات للأخيرة على محور غانم العلي بريف الرقة.

وجاء ذلك بعد ساعات من حالة هدوء حذر سادت محاور وخطوط التماس في ريف الرقة.



وأمس دفعت الفصائل التابعة لحكومة دمشق بتعزيزات عسكرية أيضًا، شملت عناصر وعربات عسكرية قدمت من مدينة دير الزور، وتمركزت في مدرسة بمنطقة معدان بريف الرقة.

