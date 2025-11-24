برنامج " مودة" ينظم معسكرين تدريبيين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية

18 حجم الخط

نظم البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معسكرين تدريبيين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج "مودة" بالجامعات.

واستمرت الفعاليات على مدار ثمانية أيام عمل وبمشاركة نحو 160 عضو هيئة تدريس من 27 جامعة حكومية، موزعين على مجموعتين تدريبيتين، وهدف المعسكر إلى إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس كمدربين معتمدين لبرنامج "مودة"، حيث ضم مجموعة من المدربين الجدد، إلى جانب المدربين المعتمدين سابقًا، بالإضافة إلى المنسقين الفنيين بالجامعات.

وذكرت رانده فارس مستشارة الوزيرة لشؤن صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومدير برنامج مودة أن الجلسة الافتتاحية للمعسكر تضمنت عرضًا تعريفيًا شاملًا حول أهداف برنامج مودة ورؤيته، إلى جانب استعراض مبادراته المختلفة، والشراكات المؤسسية، والجوانب الإعلامية، والمنصة الرقمية، وآليات المتابعة والتقييم.

كما تناولت الجلسة الثانية الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والطبية للعلاقات الأسرية، فيما ركزت الجلسات التدريبية على تنمية مهارات العرض والتقديم، والتواصل الفعال، وأساليب التعلم النشط، وأهم الأنشطة التدريبية المستخدمة في المحتوى.

وأكدت رانده فارس أن الفعاليات تعد استمرارًا للتعاون المثمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أثمر منذ عام 2019 عن تدريب ما يقرب من 500,000 طالبًا وطالبة من خلال التدريبات المباشرة بالجامعات، وتشمل خطة العمل الحالية تنفيذ 1,000 تدريبًا خلال الفصل الدراسي الجاري، بما يشمل 85,000 طالبًا وطالبة على مستوى الجامعات الحكومية من أجل تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي لدى الشباب، ودعم تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومتماسك.

