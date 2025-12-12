تحذيرات من نقابة المهن الموسيقية بشأن التعاقد مع المنتجين: عقوبات مشددة للمخالفين

18 حجم الخط

كشفت مصادر خاصة عن أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت تحذيرات رسمية جديدة موجهة إلى المطربين والفرق الغنائية بشأن آليات التعاقد مع المنتجين وشركات تنظيم الحفلات، في خطوة تستهدف ضبط السوق الفني ووضع حد لحالات العشوائية والمشكلات القانونية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب المصادر، فإن النقابة شددت في تعليماتها على ضرورة التزام المطربين بإبرام تعاقدات قانونية واضحة مع المنتجين والمنظمين قبل المشاركة في أي حفل أو إطلاق أي عمل غنائي جديد، مع تحديد المسؤوليات والحقوق المالية بشكل دقيق، تجنبًا للنزاعات التي تزايدت داخل الساحة الفنية خلال الشهور الماضية.

وأكدت النقابة، وفق ما نقلته المصادر، أنها بصدد تطبيق عقوبات صارمة على أي فنان يخالف هذه التعليمات، وتشمل العقوبات وقف المطرب عن العمل لفترة، أو تغريمه ماليًا، أو وقف تصاريح الحفلات، بحسب حجم المخالفة وتكرارها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة أكبر تهدف إلى “تنظيم العملية الإنتاجية” ومنع أي تجاوزات من جهات غير معترف بها داخل المجال الفني.

وتسعى النقابة من خلال هذه التحذيرات إلى حماية الفنانين من الوقوع في تعاقدات غير موثقة، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق شركات الإنتاج وتنظيم الحفلات، خاصة مع ازدياد عدد الحفلات الخاصة والمناسبات التجارية التي تتم أحيانًا خارج الأطر القانونية.

كما تعمل النقابة على إعداد دليل إرشادي للتعاقدات الفنية، سيتم الإعلان عنه قريبًا، يتضمن البنود الواجب توافرها في أي عقد إنتاج أو تنظيم حفل، بما يضمن الشفافية ويُسهِّل على الفنانين تقييم أي عروض تُقدم لهم.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه صناعة الموسيقى نشاطًا متزايدًا وتوسعًا في عدد المنتجين والمنظمين، ما دفع النقابة للتدخل حفاظًا على استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.