أسقف مريوط والبطريرك الماروني يرفعان صلاة من أجل إحلال السلام بالعالم

زار أسقف مريوط ذمسكينوس، الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس في الإسكندرية وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، غبطة البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، وذلك في الصرح البطريركي في بكركي.

وخلال اللقاء، نقل إلى صاحب الغبطة المحبة الأخوية والتحيات الصادقة من أخيه غبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذورس الثاني، معربًا عن تقديره الكبير لجهوده في تعزيز الشهادة المسيحية في الشرق الأوسط، وترسيخ قيم الحوار والوحدة بين الكنائس.

وجاءت هذه الزيارة في إطار وجوده في لبنان للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، حيث شدّد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار البنّاء والتعاون المثمر بين الكنائس، وتعزيز العمل المشترك في خدمة الإنسان ورسالة المسيح السامية.

كما قدّم لغبطة البطريرك عرضًا حول النشاطات الروحية والرعائية والإنسانية التي تقوم بها بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس في القارّة الإفريقية، سواء على الصعيد الكنسي أو الاجتماعي والإنمائي.

وفي ختام اللقاء، رُفع الدعاء من أجل إحلال السلام في العالم، ومن أجل أن يبارك الربّ مساعي جميع الكنائس في الشرق الأوسط لما فيه خير الإنسان وتمجيد اسم الله.

بطريرك الكاثوليك: حضور الله هو الضامن الحقيقي لاستمرار الشركة الزوجية

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، الذي أقيم بكنيسة سان جورج للآباء الفرنسيسكان، بمنطقة غبريال، بالإسكندرية، بمناسبة عيد شفيع الكنيسة، الشهيد العظيم مار جرجس.

كذلك، احتفل صاحب الغبطة باليوبيل الفضي لعدد من الأزواج والزوجات، والرهبان، بجانب الاحتفال باليوبيل الذهبي لإحدى العائلات.

شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب باخوم عويضة الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب فريد كمال، رئيس دير السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم، والأب ميلاد رزق، رئيس دير القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر، والأخ أنطونيوس أبوالخير وأبونا حنا حربي المسؤول على الآباء الفرنسيسكان من منطقة كفر الدوار وباكوس.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أن احتفالات ذكرى الزواج لا تعني مجرد عدد السنوات، بل هي احتفال بأمانة الله في حياة البشر، وأمانة الأزواج لكلمة "نعم"، التي حملت مسؤولية، وشركة حياتية.

وقال بطريرك الأقباط الكاثوليك: “كلمة نعم ليست سهلة، لكنها تعني الالتزام، والمحبة، وقبول الآخر كما هو، مشددًا على أن حضور الله في سر الزواج هو الضامن الحقيقي لاستمرار الشركة الزوجية، مشيرًا إلى أن قوة العهد الزوجي لا تأتي من راحة الظروف، بل من علاقة مبنية على الإيمان، والنعمة”.

وتوقّف البطريرك عند دور الأجداد في دعم العائلات، والإيمان، حيث أنهم مصدر أمان للأبناء، والأحفاد، مؤكدًا أيضًا أهمية نقل الإيمان عبر الأجيال، في زمن يشهد تحديات فكرية، واجتماعية تشوّه مفهوم الأسرة.

واختتم الأب البطريرك كلمته بالدعوة إلى الصلاة من أجل العائلات المسيحية، قائلًا: “نصلي من أجل العائلات التي تواجه صعوبات كثيرة. الصعوبات موجودة، لكن نعمة الله تجعلنا قادرين على الانتصار عليها”.

وفي كلمته، أكد الأب باخوم عويضة أن عيد الشهيد العظيم مار جرجس هو احتفال بالشهادة للمسيح، كما هو احتفالٌ بالأشخاص الذين اختاروا أن يقولوا "نعم" في دعوتهم، سواء في سر الزواج، أو الحياة الرهبانية، وظلوا أمناء لهذه الكلمة رغم التحديات.

وأشار الأب باخوم إلى ثلاثة من أبناء الرعية من الرهبان المحتفلين بمرور 25 عامًا على تكريسهم وهم: الأب فريد كمال، والأب ميلاد رزق، والأخ أنطونيوس أبوالخير، الذي يخدم اليوم داخل الرعية، باعتباره أحد أبنائها كمسؤول عن الأنشطة، كما تضمن الاحتفال أيضًا تجديد وعود الزواج.

واختتم الاحتفال بصلاة مشتركة من أجل العائلات، والكنيسة لتظل شاهدة للمسيح يومًا بعد يوم، وتزداد إخلاصًا، ووفاءً لرسالتها.

