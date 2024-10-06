الأحد 06 أكتوبر 2024
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سياسة

كيف يعاقب القانون صاحب مركبة تسير بسرعة أقل من سرعات الطرق العامة؟

إحدى السيارات على
إحدى السيارات على الطرق السريعة، فيتو

حدد قانون المرور عقوبة السير بسرعة أقل من سرعات الطرق العامة، مما يعرضها للخطر ويزيد من احتمالية عمل حوداث.

 

عقوبات قانون المرور

 

ونص قانون المرور على عدد من العقوبات فى مواد تفرض على كل من يقوم بمخالفات مرورية، من خلال فرض غرامات مالية عليه، وطبقا للقانون، تفرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه على الآتي:

 

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

 

ـ الاعتداء على رجال المرور.

 

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

 

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

 

ـ السير بدون فرامل.

 

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

 

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

 

عدم وجود طفاية حريق في السيارة

 

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

 

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

 

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

 

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

 

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

 

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

 

استخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

 

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

 

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

 

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة السير عكس الاتجاه.

 

غرامة 2000 جنيه لـ:

 

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه مخالفة الإضرار البيئي.

 

ـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح فيها بالانتظار

 

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

 

عقوبات تستوجب الحبس والغرامة 

 

ونص قانون المرور على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

 

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومترا في الساعة).

 

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويق مستخدمي الطريق.

 

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

 

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

 

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها.

 

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