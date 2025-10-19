الأحد 19 أكتوبر 2025
حنان مطاوع سيدة أعمال تُطارد من عصابات في مسلسها "المصيدة"

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تخوض الفنانة حنان مطاوع السباق الرمضاني القادم بمسلسل "المصيدة" الذى تعاقدت عليه منذ أيام مع المنتج ممدوح شاهين، والذى من المقرر أن تبدأ في تصوير أحداثه خلال الفترة المقبلة.

وتلعب حنان مطاوع شخصية سيدة أعمال تتعرض للمطاردة من بعض العصابات بسبب مكسبها لبعض العمليات التجارية التي تجمعهما، والعمل من تأليف يحيى حمزة وإخراج مصطفى أبو سيف وإنتاج ممدوح شاهين.

 

أخر أعمال حنان مطاوع

وكان أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع  مسلسل صفحة بيضا الذى تم عرضه وحصل على نسبة مشاهدة عالية وإشادات من الجمهور والنقاد.
 

أبطال مسلسل صفحة بيضا

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين،  من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.     

الجريدة الرسمية