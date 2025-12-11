18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي تمكنت من اعتراض وإسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتين خلال 3 ساعات.

الدفاع الجوي الروسي يسقط 17 طائرة مسيرة



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها الخميس: "في يوم 11 ديسمبر، في الفترة من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي 17 مسيرة جوية أوكرانية ثابتة الجناح: 15 فوق مقاطعة بريانسك و2 فوق مقاطعة روستوف".



وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ. ويحاول نظام كييف خلال هجماته الإرهابية استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

