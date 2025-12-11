الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غرفة عمليات المؤتمر تصدر البيان الختامى لانتخابات الدوائر الثلاثين الملغاة

غرفة عمليات حزب المؤتمر
غرفة عمليات حزب المؤتمر
18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية برئاسة النائب أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وبمشاركة الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات، مجريات العملية الانتخابية على مدار اليوم الثاني بكامل تفاصيلها داخل نطاق الدوائر محل المتابعة. 

 

انتخابات مجلس النواب 

 

مجلس النواب، وخلال الرصد الميداني للنصف الثاني من اليوم، لوحظ ارتفاع واضح في كثافة إقبال الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في أجواء اتسمت بالانضباط والالتزام، بما يعكس وعي المواطنين ومسؤوليتهم الوطنية تجاه هذا الاستحقاق.

وتدعو الغرفة مستشاري اللجان إلى مراعاة امتداد فترة التصويت داخل اللجان ذات الكثافة العالية، بما يتيح لكل ناخب موجود داخل الحيز الانتخابي ممارسة حقه حتى آخر لحظة من عملية التصويت، التزامًا بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات وبما يحفظ سلامة الإجراءات وحقوق المواطنين.

انتخابات البرلمان، ويناشد رئيس الغرفة مرشحي الحزب وموكليهم الاستمرار في التواجد أمام صناديق الاقتراع حتى نهاية التصويت، ومتابعة إجراءات الفرز والحصر العددي، واستلام محاضر الفرز من اللجان الفرعية، تعزيزًا للشفافية وصونًا لأصواتهم وحقوق الناخبين الذين وثقوا فيهم.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات البرلمان انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

كأس العرب، تعادل سلبي في الشوط الأول بين فلسطين والسعودية في ربع النهائي

ريال بيتيس يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في الدوري الأوروبي

كأس العرب، المغرب وسوريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول من ربع النهائي

الدوري الأوروبي، ريال بيتيس يضرب دينامو زغرب 0/3 في الشوط الأول

وفاة أحمد جعفر مرشح مجلس النواب بدائرة حدائق القبة

الإسكندرية تحدد المناطق المخصصة للإيجار بغرض السكن في المحافظة

تشكيل مباراة دينامو زغرب ضد ريال بيتيس في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

هل يمكن السحب من بطاقات ماستر كارد الخصم الفوري خارج مصر؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الوضوء بماء المطر في هذه الحالة

أيهما الزي الشرعي، الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads