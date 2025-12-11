غرفة عمليات المؤتمر تصدر البيان الختامى لانتخابات الدوائر الثلاثين الملغاة

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية برئاسة النائب أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وبمشاركة الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات، مجريات العملية الانتخابية على مدار اليوم الثاني بكامل تفاصيلها داخل نطاق الدوائر محل المتابعة.

انتخابات مجلس النواب

مجلس النواب، وخلال الرصد الميداني للنصف الثاني من اليوم، لوحظ ارتفاع واضح في كثافة إقبال الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في أجواء اتسمت بالانضباط والالتزام، بما يعكس وعي المواطنين ومسؤوليتهم الوطنية تجاه هذا الاستحقاق.

وتدعو الغرفة مستشاري اللجان إلى مراعاة امتداد فترة التصويت داخل اللجان ذات الكثافة العالية، بما يتيح لكل ناخب موجود داخل الحيز الانتخابي ممارسة حقه حتى آخر لحظة من عملية التصويت، التزامًا بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات وبما يحفظ سلامة الإجراءات وحقوق المواطنين.

انتخابات البرلمان، ويناشد رئيس الغرفة مرشحي الحزب وموكليهم الاستمرار في التواجد أمام صناديق الاقتراع حتى نهاية التصويت، ومتابعة إجراءات الفرز والحصر العددي، واستلام محاضر الفرز من اللجان الفرعية، تعزيزًا للشفافية وصونًا لأصواتهم وحقوق الناخبين الذين وثقوا فيهم.

