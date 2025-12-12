انخفاض طن النترات العادي 1390 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الجمعة تباينًا واضحًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 24126 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 89 جنيها.

النطاق السعري: من 21000 إلى 26000 جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 10548 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 1390 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23000 جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 18902 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 400 جنيه.

النطاق السعري: من 10200 إلى 23000 جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 25059 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 48 جنيهًا.

النطاق السعري: من 21200 إلى 26500 جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 10015 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 360 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23000 جنيه للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.