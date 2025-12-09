الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
حوادث

المتهم بقتل فتاة وتقطيع جثتها في عين شمس يمثل الجريمة

حبس متهم
حبس متهم
 اصطحب فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية عاطل متهم بقتل فتاة وتقطيع جثتها إلى أجزاء بعد أن حاول اغتصابها بدائرة قسم شرطة عين شمس إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.  


وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه شاهد المجني عليها تقف في الشارع في حالة غير طبيعية وتنادي عليه وبالاقتراب منها وجدها سكرانة، فطلب منها الذهاب معه إلى بيته مقترحا عليها ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وإطعامها فوافقت وذهبت معه.

وأضاف المتهم أنه ما أن وصلا إلى المنزل حتى انتابتها حالة من الهياج ورفضت الخضوع له ودخلت في نوبة صراخ فخاف من افتضاح أمره بين الناس في المنطقة التي يعيش فيها، فقتلها ثم قطع جثتها بمنشار وصاروخ إلى أشلاء وألقى كل جزء بشارع مختلف.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة تلقت بلاغا من عمليات شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة بأحد شوارع عين شمس، وعليها آثار إصابات.

على الفور انتقلت  قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات أن جثة المجني عليها مقسمة إلى جزئين وكل جزء ملقي بشارع مختلف بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد
يذكر أن  القتل العمد  في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة عين شمس النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

