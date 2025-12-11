الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
أخبار مصر

السيسي وملك البحرين يبحثان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة في مختلف المجالات

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك البحرين
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر الأخوة والتضامن العربي. 

