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خارج الحدود

في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، الرئيس اللبناني: العدالة لن تموت والحساب آت لا محالة

مرفأ بيروت، فيتو
مرفأ بيروت، فيتو

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت التي تصادف اليوم "أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب"، مشيرا إلى أن "العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز".

وشدد الرئيس اللبناني على أن "العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة".

وقال عون: "في هذا اليوم الأليم، الرابع من آب (أغسطس)، نستذكر معًا الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة".

وأضاف "إننا اليوم، وبعد مرور 5 سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة".

وأشار عون إلى أنه عاهد الشعب اللبناني منذ تولى مسؤولياته الدستورية على أن تكون محاسبة المسئولين عن "جريمة مرفأ بيروت" أولوية قصوى، وألا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية.

وشدد على أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. مؤكدا أن "العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز".

وأعاد الرئيس اللبناني التأكيد لعائلات قتلى وجرحى انفجار ميناء بيروت، أن دماء أحبائهم لن تذهب سدى، وأن آلامهم لن تبقى بلا جواب.

وقال: "العدالة قادمة، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن".

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الرئيس اللبناني جوزيف عون مرفا بيروت الدولة اللبنانية

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