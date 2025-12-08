الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير جديد من الكهرباء بشأن فاتورة استهلاك ديسمبر

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
18 حجم الخط

جدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحذيره للمواطنين بعدم التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما لعدم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

خطوات حساب فاتورة كهرباء شهر ديسمبر

وقالت الوزارة: إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر نوفمبر والتي يجري تحصيلها خلال شهر ديسمبر الجاري سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء الكترونيا

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا بدون الانتظار لوصول المحصل أو من خلال الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر كالتالي:

  • الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر
  • مراكز تحصيل الفواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية
  • نقاط شركة فوري لتحصيل الفواتير المنتشرة على مستوى الجمهورية
  • المحافظ البنكية والتي تقبل سداد الفواتير
  • محافظ شركات المحمول
  • تطبيق My Fawry على الهواتف المحمولة
  • ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر ديسمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • اختيار قسم الخدمات.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك مرفق الكهرباء عدادات الكهرباء الكهرباء حساب فاتورة كهرباء شهر ديسمبر فاتورة كهرباء شهر ديسمبر وزارة الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر

مواد متعلقة

الكهرباء والبترول توقعان بروتوكول تعاون لمعالجة المخلفات البترولية والرواسب

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

وزير الكهرباء: انتهاء تنفيذ محطات المحولات لتوفير التغذية لمشروعات الدلتا الجديدة

وزير الكهرباء يلتقي وفد "التمويل الدولية" لبحث التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

حرب دموية جديدة تبدأ في إثيوبيا، حكومة آبي أحمد تشعل الصراع بإقليم تيجراي

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام على استاد القاهرة، موعد مباراة نهائي كأس السوبر الليبي والقنوات الناقلة

خبير بالشأن الأفريقي: المعطيات الميدانية في السودان تكشف غياب الأفق السياسي

بالأسماء، "المحامين" تعلن أسماء المستبعدين من انتخابات الفرعيات في المرحلة الثانية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

الدولار يسجل 448.73 جنيها في المركزي السوداني صباح اليوم الإثنين

13.05 جنيه سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة الرزق وطلب الفرج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads