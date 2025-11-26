تأجيل محاكمة خلية تمرير المكالمات الدولية دون ترخيص لـ 14 يناير

18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 476 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية وإنشاء تطبيق للقروض، لجلسة 14 يناير المقبل لسماع الشهود.

جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من أبريل من عام 2022 وحتى نوفمبر من العام ذاته، ارتكب المتهمين سلوكا بقصد الإضرار بالأموال بأن أنشأوا تطبيقات لإقراض الأموال للمواطنين خارج السوق المصرفي، كما قاموا بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما حاز المتهمون أجهزة اتصالات لاسلكية، "سيم بوكس"، دون الحصول على تصريح بذلك، لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية.

