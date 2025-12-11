الخميس 11 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

صدور رواية "الفنار" أحدث كتابات نعيم صبري

رواية الفنار
رواية الفنار
صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية “الفنار” للكاتب والروائي نعيم صبري، حيث من المقرر أن تشارك ضمن إصدارات الدار الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026. 

رواية الفنار 

ومن أجواء الرواية: في رحلة هروب من نفسه يطوف «كمال» بين مدن مصر بحثًا عن لقمة العيش، يحمل شبح حب قديم على ظهره، وندبة فشل اجتماعي ترفض أن تندمل.. حين يفتح له صديقه المقرب أبواب بيته وقلبه، يجد كمال ملاذًا مؤقتًا، لكنه لا يدري أنه يقف على عتبة هاوية ستغيَّر مصيره إلى الأبد.. بعد سنوات، يعود صدى الأحداث ليطارده في وجه طفل بريء، ويزرع في داخله شكوكًا مريرة تنمو مع الأيام".

هي رواية نفسية عميقة عن البحث عن الذات في زمن الضياع، وعن السقطات التي ندفع ثمنها من أعمارنا.

نعيم صبري 

ونعيم صبري روائي وشاعر مصري، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1968، عمل في المجال الهندسي قبل أن يتفرغ للأدب منذ عام 1995. 

وبدأ نعيم صبرى مسيرته الأدبية بكتابة الشعر وأصدر ديواني شعر عام 1988؛ "يوميات طابع بريد عام" و"تأملات في الأحوال".

 واتَّجه نعيم صبرى بعد ذلك إلى المسـرح ثم بدأ كتاباته النثرية بكتاب عن سـيرة طفولته بعنوان "يوميات طفل قديم". 

وصدر له سيرة طفولة ومسرحيتان شعريتان وثلاثة دواوين شعر بالإضافة إلى 15 رواية؛ منها "شبرا"، "المهرج"، "وتظل تحلم إيزيس"، "دوامات الحنين"، و"صافيني مرة".

دار الشروق للنشر والتوزيع نعيم صبري معرض القاهرة الدولي للكتاب رواية الفنار معرض الكتاب معرض الكتاب 2026

