السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مناقشة وتوقيع رواية "إبحار بلا نهاية" في مكتبة ديوان

رواية إبحار بلا نهاية،
رواية إبحار بلا نهاية، فيتو

تنظم مكتبة ديوان فرع الزمالك، حفل توقيع ومناقشة رواية “إبحار بلا نهاية" للكاتب والروائي نعيم صبري، وذلك في تمام السابعة من مساء غدا الأحد الموافق 12 يناير الجاري. 

ويشارك في الأمسية مع الكاتب نعيم صبري لمناقشة روايته، الناقد مصطفى الطيب. 

رواية إبحار بلا نهاية 

ومن أجواء الرواية: في عالم يكتنفه الحنين إلى الماضي، يأخذنا نعيم صبري في رحلة شيقة عبر زمن لم يعد له وجود. في رواية  إبحار بلا نهاية، نتابع قصة ماجد، الذي يعود بنا إلى أوائل السبعينيات في ليبيا، حيث تتشابك خيوط الحياة بينه وبين الشاب المصري أدهم، الطموح الذي يسعى إلى النجاح والتحقق.
تتألق الرواية بصور حية تعكس حياة الطبقة الوسطى منذ نهاية الخمسينيات، وكيف أثرت الأزمات المتلاحقة على مصائر أبنائها. يمر أدهم بتجارب مؤلمة ومغامرات مثيرة، تبدأ من مرافقته لبائعات الهوى، مرورًا بزواجه من أرملة ألمانية، وصولًا إلى اكتشافه عالم العرب المهاجرين.
لكن في قلب القصة يكمن صراعٌ أعمق: نكسة 67 وتأثيراتها التي تجبر أدهم على البحث عن فرصة جديدة في ليبيا.

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رواية إبحار بلا نهاية مكتبة ديوان نعيم صبري الكاتب نعيم صبري
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