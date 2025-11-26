بيتكوين يتجاوز 90 ألف دولار وسط الإشارات على تحول المعنويات

18 حجم الخط

ارتفع سعر " بيتكوين " متجاوزا مستوى 90 ألف دولار لأول مرة في نحو أسبوع، لتستعيد العملة المشفرة الزجاجها بعد بيع موجة أكثر من شهر، إذ استغلت تداولون فرصة ارتفاع النطاق الواسع في العناصر الخطرة وتراجع المتقلبات.

ورغم أن الارتفاع كان يقتصر على ذلك، بعد أن بدأ الانخفاض منذ ذلك الحين إلى الأذهان، مع التوجه إلى الأصول الرقمية بالتوازن مع قناعة الأسهم وسط المزيد من ذلك المجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة بشكل قريب.

واجتذب صندوق التعاقد مع نادي بلاك روك" في تدفقات الولايات المتحدة الجديدة، سلسلة لينهي من الاستردادات، وما دامت لا تزال غادرة عطلة عيد الشكر، لكن مع انحسار التقلب -وغياب بوجود موجة شراء قسطية جديدة- يبدو أن المستثمرين يختبرون ما إذا كانت أسوأ مرحلة من السيطرة قد مرت.

قال آدم مكارثي، محلل بحث في "كايكو": "من في حالة الطوارئ يكون التنوع متاحا لتحرك التصاميم مرتبطا بالعطلات، في الأساس، هناك سيولة أقل الآن، ما يعني أن ولا يتطلب الجهد جهدًا أقل بكثير".

ارتداد بيتكوين

وتظهر تحولات الجرائم المالية عبر أسواق المشتقات المالية، وتشهد عقود "بيتكوين" توقف، وهي سوق رئيسية للتعاملين للرهانات الممولة بالديون على العملات المشفرة، زيادة في الإقبال على الجراحات الشرائية، مع بقاء أطباء مفتوحين عند مستويات معتدلة، وفقا لبيانات من "كوين جلاس".

ويشير هذا بوضوح إلى أن المراهنة على ارتفاع الأسعار بدأت بعد ظهور الرهانات السلبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وظهرت بيانات من منصة "ديربت" التابعة لشركه كوين بيس، أن خيارات الشراء عند مستوى 100 ألف دولار تتصدر فروعها المفتوحة، بعد أن كانت لا حدود لها أقل من حوالي 80 ألفًا و85 ألف دولار تهيمن في السوق خلال الأسبوع الماضي.

