أبرزها مشاكل العمود الفقري، أسباب آلام الظهر

يعاني ملايين الأشخاص من آلام الظهر المستمرة ويعد السبب الرئيسي للإعاقة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، ويمكن أن تسببه أشياء كثيرة.

المشاكل المتعلقة بالعمود الفقري

يحدث ألم الظهر غالبًا بسبب خلل ما في الطريقة التي تتلاءم بها مفاصل العمود الفقري والعضلات والأقراص والأعصاب مع بعضها البعض وتتحرك، ويكون هذا بسبب عدد من الأسباب، وتكون كالآتي:

آلام الظهر، فيتو

الأقراص المنفتقة أو المنزلقة: والذي يعني أن الأنسجة الرخوة الموجودة في الأقراص بين المفاصل قد خرجت من مكانها، ويمكن أن تسبب الأقراص المنفتقة ألمًا في أسفل الظهر أو الورك بسبب الضغط على الأعصاب هناك.

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الأقراص المنتفخة: هذه الأقراص بارزة أو "منتفخة"، ولكن ليس بقدر ما هو الحال مع القرص المنفتق، لا توجد لها عادة أعراض ومع ذلك، ستشعر به إذا ضغط على جذر العصب.

مرض القرص التنكسي: تتقلص الأقراص أو "ممتصات الصدمات" الموجودة بين فقرات العمود الفقري أو تتمزق مما يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها، وقد يحدث هذا مع التقدم في السن.

التهاب وتآكل المفصل العجزي الحرقفي: حيث يلتقي العمود الفقري والحوض معًا ولا تتحرك هذه المفاصل كثيرًا، لكنها مهمة لأنها تنقل حمل الجزء العلوي من الجسم إلى الجزء السفلي من الجسم، ويمكن أن يحدث تورم وتآكل غضروف المفصل بعد الإصابة، بسبب التهاب المفاصل أو العدوى أو حتى الحمل.

تضيق العمود الفقري: إذا كنت تعاني من هذا، فهذا يعني أن القناة الشوكية قد ضاقت وهذا يضيف الضغط على العمود الفقري والأعصاب ونتيجة لذلك، ربما تشعر بالخدر في ساقي وأكتاف ويحدث هذا لكثير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

اعتلال الجذور العنقية: هذا هو العصب المنضغط، وعادة ما يكون سببها نتوء عظمي أو قرص منفتق.

انزلاق الفقار: يحدث هذا عندما تنزلق فقرة أو أكثر من فقرات العمود الفقري للأمام وتخرج من مكانها، وعادةً ما تكون في أسفل الظهر.

داء الفقار: هو تغير تنكسي في العمود الفقري، وعادةً ما يكون في أسفل الظهر، وغالبًا ما يرتبط التهاب المفاصل بمرض القرص، بما في ذلك الانفتاق.

الحوادث والإصابات

تعد حوادث السيارات والسقوط والالتواء العضلي والإجهاد والكسور أيضًا من أسباب آلام الظهر، ويمكن أن تؤدي الإصابات إلى بعض المشاكل الجسدية، لكن بعضها يمكن أن يسبب الألم من تلقاء نفسه.

كسور العمود الفقري: يمكن أن يكون سبب كسر العمود الفقري هو ضربة على الظهر، أو السقوط، أو إذا كنت تعاني من هشاشة العظام، وهي حالة تضعف العظام.

الالتواء والإجهاد: يمكن أن تؤدي إصابات الأربطة والعضلات والأوتار التي تدعم العمود الفقري ومفاصله إلى آلام الظهر، ويحدث هذا غالبًا عندما ترفع شيئًا ما وتلفه في نفس الوقت، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب حوادث السيارات والإصابات الرياضية.

التشنجات: يمكن أن تصاب بها عندما تتمزق العضلات والأوتار في أسفل الظهر، وتحدث عادةً عند رفع الأثقال أو ممارسة الرياضة.

نمط الحياة

يمكن أن يحدث ألم الظهر بسبب الأشياء التي تفعلها - أو لا تفعلها - في حياتك اليومية، مثل:

التراخي على المكتب

رفع الأشياء الثقيلة

زيادة الوزن

عدم يمارس الرياضة

التدخين

ارتداء الكعب العالي

آلام العمود الفقري، فيتو

أسباب أخرى لألم الظهر

يمكن أن يكون سبب آلام الظهر أيضًا حالات طبية مثل:

التهاب المفاصل: هذا مرض يصيب المفاصل ويسبب تصلبًا وتورمًا والتهابًا.

هشاشة العظام: يحدث هذا النوع من التهاب المفاصل عندما ينهار الغضروف والعظام. يؤثر هذا غالبًا على الأشخاص من منتصف العمر وما بعده.

التهاب الفقار: هذا نوع من التهاب المفاصل الذي يؤثر في المفاصل والأربطة على طول العمود الفقري.

انحناء العمود الفقري: هذا عادة ما يكون لديك منذ الولادة، وإذا كان هناك ألم فإنه عادة ما يبدأ في منتصف العمر.

الحمل: الوزن الذي تكتسبه السيدة خلال فترة الحمل يمكن أن يجهد الظهر.

الأورام: في حالات نادرة، يمكن أن تصاب بها في ظهرك، وتنتشر عادةً عن طريق السرطان الذي بدأ في مكان آخر في الجسم.

الأسباب الأقل شيوعًا لآلام الظهر هي:

حصوات الكلى والتهاباتها

بطانة الرحم، تراكم أنسجة الرحم خارج الرحم

التهاب العظم والنقي أو التهاب القرص، وهي التهابات في العظام وأقراص العمود الفقري

الفيبروميالجيا، وهي حالة تسبب آلامًا عضلية واسعة النطاق.