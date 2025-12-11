تخصيص عدد من الوحدات التجارية والخدمية في مزاد علني بمدينة بدر

18 حجم الخط

كشف جهاز تنمية مدينة بدر عن تحقيق حصيلة مالية بلغت 12.4 مليون جنيه حصيلة طرح الملعب + الكافيتريا بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة سبع سنوات بالحي الخامس منطقة الياسمين وبيع عدد 2 محل تجاري بالحي السادس السوق التجاري الكبير بالمزاد العلني

وأكد المهندس السيد أمين رئيس جهاز المدينة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الجهاز لدعم الأنشطة التجارية وتوفير الخدمات الأساسية داخل الأحياء السكنية الجديدة مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير يعكس الثقة المتزايدة في فرص الاستثمار بمدينة بدر.

ومن جانبه صرح المحاسب بسيوني غلوش نائب رئيس الجهاز للشؤون المالية والإدارية والعقارية قائلًا مدينة بدر أصبحت اليوم وجهة استثمارية حقيقية ولن نسمح إلا بالاستثمار الجاد الذي يخدم المواطن وأضاف أن الجهاز مستمر في طرح المزيد من الفرص الواعدة مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية في الخدمات التجارية داخل بدر.

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من الأستاذة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والأستاذ/ أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB"

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.

ومن جانبه، صرح أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـبنك saib، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجًا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشيًا مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.

شهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسؤولين في الطرفين، وهم السيدة/ هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيدة/ أمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب بنك "SAIB" حضر الأستاذ/ طارق عبده، نائب العضو المنتدب للبنك، وعدد من المسؤولين بالبنك.

