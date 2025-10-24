الجمعة 24 أكتوبر 2025
ضبط عاملين تخصصا في سرقة المساكن بمدينة 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملين كونا تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" بمدينة 15 مايو.

سرقة المساكن بمدينة 15 مايو

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بضبط عاملين – لأحدهما معلومات جنائية – لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" بدائرة القسم.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن جميع المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

