"أسماء وخواص سور جزء عم" كتاب جديد يصدره الزميل محمود فتحي

18 حجم الخط

أصدر الزميل الكاتب الصحفي محمود فتحي النسخة الورقية من كتابه الجديد “أسماء وخواص سور جزء عم” بعد أن أطلق النسخة الإلكترونية من الكتاب عبر أحد المواقع الإلكترونية.

والكتاب من القطع المتوسط ويقع في 150 صفحة، وهو الكتاب الأول من نوعه الذي يختص بأسماء وخواص سور جزء عم التي اشتهرت بين الناس.

ويقدم الزميل محمود فتحي في هذا الكتاب معلومات جديدة وغير معروفة للكثيرين عن كتاب الله وتحديدا جزء عم، مستعينا ببعض الكتب والمراجع التي كتبها العلماء السابقون ليقدمها بطريقة مبسطة تتميز بالسهولة واليسر والإيجاز.

يقول مؤلف الكتاب محمود فتحي: يحفظ الكثيرون منا سورا كثيرة من جزء عم، ربما ليؤدوا بها الصلوات، وربما يقومون بتحفيظها لأبنائهم إجلالا لكتاب الله، واتباعا لسنة نبيه في قوله صلى الله عليه وسلم “خيركم من تعلم القرآن وعلمه” أو ربما لتعويدهم على نطق سليم للغة العربية ويهتمون بذلك كثيرا.

لكن عزيزي القارئ هل تعلم كم عدد سور جزء عم؟! وهل تعرف معاني هذه السور: العلق. المسد. التكوير. الأعلى. الليل. الفجر. الضحى. الشرح. العصر. العاديات. الكوثر. التكاثر. الماعون. الكافرون.

هل تعلم أسماء ومعاني الفيل. الفلق. الناس. الإخلاص. عبس. القدر. الشمس. البروج. التين. قريش. القارعة. الهمزة. البلد. الطارق. الغاشية. النبأ. النازعات. الانفطار. الانشقاق. المطففين. الزلزلة. البينة. النصر؟

هل تعلم أسباب وفضائل سور جزء عم. كل هذه الأسئلة وغيرها ستجدونه في هذا الكتاب الذي يحمل بين دفتيه معاني وتفسيرات لسور جزء عم وفضائلها وسبب نزول بعض هذه السور والآيات.

يذكر أنه صدر للزميل الكاتب الصحفي محمود فتحي مجموعة من الكتب منها: فضائح بي بي سي في الوطن العربي، وخطايا تميم، والوجه الآخر لتركي آل الشيخ، وأردوغان وخصومه، وقريبا المساجد المباركة في بلاد الحرمين، والمساجد المباركة في أرض مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.