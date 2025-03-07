الجمعة 07 مارس 2025
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فضل صدقة العلانية

أثناء تصفحي لمواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيس بوك أثارني كلام البعض عن إعلان الصدقة سواء عبر الصور أو إذاعتها عبر الفيديو وحديثهم عن أن هذا الأمر فيه إساءة للفقراء وإساءة للمتصدقين حسب قول البعض. حيث إن الإعلان عن الصدقة قد يذهب الأجر حسبما يقولون، ولكن تناسى هؤلاء وربما سهوا عن قول الله تعالى: “إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ ”. 

وللأمانة  أيضا وجدتني أبحث عن دليل شرعي لهذا الأمر فذهبت إلى كتب التفسير لأقتطف منها بعض ما جاء في فضل صدقة العلانية ومتى تكون مستحبة، فقال ابن العربي في أحكام القرآن: فأما صدقة النفل: فالقرآن صرح بأنها أفضل منها في الجهر بيد أن علماءنا قالوا: إن هذا على الغالب مخرجه، وبين أن الحال في الصدقة تختلف باختلاف المعطي لها والمعطى إياها، والناس والشاهدين لها.. 

أما المعطي: فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة، وآفتها الرياء والمن والأذى، وأما المعطى إياها: فإن السر أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف، وأما حال الناس: فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم من جملة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء، وعلى الآخذ لها بالاستغناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة.

 

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وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة ـ والأصل أن الإسرار أفضل.

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الصدقات بوابة فيتو إعلان الصدقة الصدقة الصدقة الجارية إسرار الصدقة فيتو الكاتب الصحفي محمود فتحى

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