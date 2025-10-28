الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط حافلة ركّاب في بوليفيا (فيديو)

سقوط حافلة ركّاب
سقوط حافلة ركّاب في بوليفيا، فيتو

أعلنت الشرطة البوليفية، الإثنين، سقوط 16 قتيلا على الأقلّ و32 جريحا من جراء سقوط حافلة ركاب في واد بعمق 300 متر في وسط البلاد.

ووقع الحادث الإثنين في موروتشاتا بمقاطعة كوتشابامبا المتاخمة لمقاطعة لاباز.

وقال فرناندو أراجون المسؤول في مديرية المرور في كوتشابامبا للصحفيين "لدينا تقرير أولي يفيد بمقتل 16 شخصا" وإصابة 32 آخرين بجروح.

وأكّدت الشرطة أنّه لم يتمّ انتشال سوى ثلاث جثث، في حين لا تزال الجثث الـ13 الباقية في موقع الكارثة.

ورجّحت السلطات أن يكون سبب الحادث "فقدان السائق السيطرة على الحافلة" التي سقطت في منطقة "يصعب الوصول إليها".

ولم تذكر السلطات ما إذا كان السائق البالغ من العمر 23 عاما قد نجا من الحادث، كما لم تكشف عن العدد الإجمالي للركاب.
 

