عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط حافلة ركّاب في بوليفيا (فيديو)

أعلنت الشرطة البوليفية، الإثنين، سقوط 16 قتيلا على الأقلّ و32 جريحا من جراء سقوط حافلة ركاب في واد بعمق 300 متر في وسط البلاد.

ووقع الحادث الإثنين في موروتشاتا بمقاطعة كوتشابامبا المتاخمة لمقاطعة لاباز.

🇧🇴🚌Al menos 16 fallecidos en accidente de bus en el centro de Bolivia



Según la autoridad policial, solo tres cadáveres han podido ser recuperados. Los otros 13 continúan en el lugar del siniestro.https://t.co/hHPtUB0cst pic.twitter.com/7ImAdBwSeR October 28, 2025

وقال فرناندو أراجون المسؤول في مديرية المرور في كوتشابامبا للصحفيين "لدينا تقرير أولي يفيد بمقتل 16 شخصا" وإصابة 32 آخرين بجروح.

وأكّدت الشرطة أنّه لم يتمّ انتشال سوى ثلاث جثث، في حين لا تزال الجثث الـ13 الباقية في موقع الكارثة.

ورجّحت السلطات أن يكون سبب الحادث "فقدان السائق السيطرة على الحافلة" التي سقطت في منطقة "يصعب الوصول إليها".

ولم تذكر السلطات ما إذا كان السائق البالغ من العمر 23 عاما قد نجا من الحادث، كما لم تكشف عن العدد الإجمالي للركاب.



