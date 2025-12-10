بوليفيا تعلن رسميا استعادة علاقاتها كاملة مع دولة الاحتلال

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية، مساء اليوم الأربعاء، استعادة العلاقات بشكل كامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في تحرك وصفته بالـ "خطوة نحو الشراكة الاستراتيجية".

إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين دولة الاحتلال وبوليفيا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، استعادت دولة الاحتلال وبوليفيا علاقاتهما الدبلوماسية بعد وصول حكومة يمينية جديدة إلى السلطة في بوليفا بدلا من الحكومة التي كانت من أبرز المنتقدين لسياسات تل أبيب تجاه الفلسطينيين.

إعلان إحياء العلاقات الثنائية بين بوليفيا وإسرائيل

واجتمع وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر مع نظيره البوليفي فرناندو أرامايو في وقت سابق من اليوم بواشنطن لتوقيع إعلان يعيد إحياء العلاقات الثنائية، وهي العلاقات التي قطعتها الحكومة اليسارية السابقة في بوليفيا قبل عامين بسبب العدوان الإسرائيلي علي غزة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر إقامة سفير دولة الاحتلال لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر.

وقال ساعر في كلمته خلال المراسم إنه "اليوم نطوي فصلا طويلا وغير ضروري من الانفصال بين بلدينا"، مضيفا أن العلاقات بين البلدين كانت دافئة لعقود طويلة، وأن تجديدها خطوة مهمة ومرحب بها، مؤكدًا التزام دولة الاحتلال بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة البوليفية بما يخدم مصالح الطرفين.

مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي

ونشرت وزارة الخارجية البوليفية بيانا قالت فيه: "بوليفيا وإسرائيل تستعيدان بالكامل علاقاتهما الدبلوماسية وتفتتحان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي"، مبينة أن البلدين سيعيدان تبادل السفراء قريبًا وسيرسلان وفودًا رسمية متبادلة.

كما أوضحت أن التقارب مع دولة الاحتلال يأتي في سياق سياسة خارجية جديدة تتبناها حكومة باز، معتبرة أن "هذا التقارب يمثل عودة إلى الثقة والتعاون الذكي وإحياء الروابط التاريخية برؤية حديثة".

