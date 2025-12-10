غرفة عمليات حزب المؤتمر تصدر البيان الختامى لليوم الأول بانتخابات الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، أعلنت غرفة العمليات المركزية، برئاسة النائب أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، انتهاء أعمال المتابعة لليوم الأول من الجولة الانتخابية داخل الدوائر الملغاة، حيث تابعت الغرفة سير العملية الانتخابية بمرشحي الحزب داخل 10 دوائر موزعة على 7 محافظات.

انتخابات مجلس النواب

وقد رصدت الغرفة عددًا من المخالفات المتنوعة وتم رفعها للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتهيب الغرفة بالهيئة الوطنية للانتخابات على أهمية تحري الدقة في فحص الشكاوى المقدمة من الأحزاب وعدم الاكتفاء برواية السادة المستشارين المشرفين على اللجان فقط، خاصة في الحالات التي تمس التصويت داخل اللجان المختلفه.

كما تشدد الغرفة على أن الحزب مؤتمن على حماية أصوات ناخبيه، وضمان قدرتهم على الإدلاء بأصواتهم بحرية دون أي تأثير أو تعطيل للعملية الانتخابية.

كما ان الحزب يقف خلف مرشحيه لنيل كافة حقوقهم فى اطار القانون والقواعد المنظمة التى اعلنتها مدونة السلوك الانتخابى الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات

مجلس النواب، ويأتي هذا الموقف اتساقًا مع ما أكده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه بشأن إعادة النظر في مسار العملية الانتخابية، وما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الادارية العليا من حماية الارادة الشعبية للناخبين في الدوائر المختلفة.

وتؤكد غرفة العمليات المركزية استمرارها في المتابعة الدقيقة حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل، حرصًا على تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

