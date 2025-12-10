رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 49 (تابع)، الصادر في 4 ديسمبر 2025، قرارين جديدين لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تقرير حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية، وبتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وجاء القراران كالتالي:

- قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 80 لسنـة 2025 بتقرير حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية فى نطاق وحدات الإدارة المحلية.

وتسرى أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية الآتية: 1 - الفنادق. 2 - القرى السياحية. 3 - فنادق البوتيك. 4 - الفنادق التراثية. 5 - الفنادق البيئية (الأيكولودج). 6 - النمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Home Holiday ).-قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4554 لسنـة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون تنظيم الجامعات تضاف إلى كليات البند اثنان وعشرون (جامعة مدينة السادات)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد: اثنان وعشرون: جامعة مدينة السادات: 15 - كلية الهندسة.





