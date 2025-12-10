مجلس الوزراء يهنئ الدكتورة ياسمين فؤاد لنيلها جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025

18 حجم الخط

هنأ مجلس الوزراء، خلال انعقاده اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مُساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، بعد اختيارها لنيل جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025، فئة "الريادة في التنفيذ"، الممنوحة من مؤسسة نوبل للاستدامة، والتي أرجعت الاختيار "تقديرًا للدور القيادي الذي اضطلعت به خلال فترة تولي منصب وزيرة البيئة وقيادة العمل البيئي على المستويين الوطني والدولي".

وأكد مجلس الوزراء أن هذا الترشيح، يعدُ برهانًا جديدًا على الآفاق العالية التي بلغتها المرأة المصرية؛ مُعززة بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي آمن ووثق بقدرات المرأة المصرية، ومنحها الدعم والتمكين، بما عزز قدرتها على إحراز نتائج فارقة ترتب عليها التقدير والتكريم على المستوى الدولي.

وأضاف مجلس الوزراء أن هذه الجائزة الدولية المرموقة التي حازتها وزيرة البيئة المصرية السابقة، تقديرًا لدورها في منصبها الحكومي الرفيع، تأتي تتويجًا لإسهامات الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية ودورها الريادي المُؤثر في دعم الجهود الحكومية عبر مسارات العمل البيئي والمناخي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، استنادًا للدعم الكبير من جانب القيادة السياسية في هذا الصدد، والذي تكلل باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ COP27 ترسيخًا لمكانتها ودورها الريادي.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد للفوز بجائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025، يؤكد جدارتها في الإسهام بدورٍ بارز خلال منصبها الأممي الحالي، متوجهًا لها بالتهنئة مقرونة بالتمنيات بالنجاح والتوفيق وتحقيق إنجازات دولية مرموقة.



