بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي لمناقشة عدد من الملفات المهمة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
بدأ مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ومن المتوقع أن يتناول اجتماع مجلس الوزراء اليوم عددًا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في المشروعات التنموية الكبرى الجارية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما سيستعرض المجلس تقارير الأداء الخاصة بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، فضلًا عن بحث المقترحات التشريعية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة أعلى.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء في إطار حرص الحكومة على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للخطط والبرامج الحكومية، واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

ويُنتظر أن تسفر المناقشات عن إصدار مجموعة من القرارات الهامة التي تخدم المصالح العليا للدولة والمواطنين، سواء على صعيد تحسين مستوى المعيشة أو تعزيز القدرات الاقتصادية والتنافسية لمصر على الساحة الإقليمية والدولية.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء 

ومن المقرر أن يعقد، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، وذلك لإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على أبرز القرارات والتوصيات التي تمخض عنها الاجتماع.

ويتوقع أن يستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر مستجدات الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي نوقشت، بالإضافة إلى توضيح الرؤى الحكومية بشأن خطط التنمية المستقبلية والتحديات الراهنة.

