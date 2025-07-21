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أخبار مصر

ياسمين فؤاد: تعييني بالأمم المتحدة تتويج لجهود مصر في القضايا البيئية العالمية

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن لقاءً مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالتها لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

كواليس تولي الدكتورة ياسمين فؤاد منصب بالأمم المتحدة

من جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء إلى أن  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر انطلقت بجهود مصرية قادها الدكتور مصطفى كمال طلبة، المدير التنفيذي الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مؤكدة أنها تُعد خامس شخصية تتولى هذا المنصب الرفيع على مستوى العالم.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنها تفخر بتولي منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدة أن هذا التكليف يمثل شرفًا كبيرًا لها وفرصة لتمثيل مصر في واحدة من أهم الاتفاقيات البيئية الدولية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تركز على قارة أفريقيا، الأكثر تأثرًا بتغيرات المناخ والتصحر، رغم ثرائها بالموارد الطبيعية.

تولي وزيرة البيئة منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية مكافحة التصحر

ووصفت الدكتورة ياسمين فؤاد انتقالها من منصبها كوزيرة للبيئة في الحكومة المصرية، والذي شغلته لمدة سبع سنوات، إلى موقع دولي رفيع كوكيلة للسكرتير العام للأمم المتحدة وأمينة تنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر، بأنه "شرف كبير"، مؤكدة أن هذا التعيين يعكس ثقة القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشارت إلى أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في اختيارها لهذا المنصب، بعد منافسة قوية مع عدد من الدول الكبرى، هو نجاح مصر في استضافة وتنظيم مؤتمرين أمميين بارزين، هما مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عام 2018، ومؤتمر المناخ COP27 عام 2022، مضيفة أن المتابعة الدقيقة من قبل رئيس مجلس الوزراء وحرصه على دمج قضايا البيئة والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التنمية الشاملة في مصر، كان له دور محوري في دعم هذا الاختيار الأممي.

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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مكافحة التصحر

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