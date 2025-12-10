الأمم المتحدة: يجب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال للمرحلة الثانية

18 حجم الخط

قالت الأمم المتحدة، إنه يجب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال للمرحلة الثانية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

العمل على تقصي الحقائق لما يحدث في غزة

وعلى الجانب الآخر قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يتم العمل على تقصي الحقائق لما يحدث في غزة، مشددا على ضرورة ضمان حماية المدنيين في القطاع.

وأضاف وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تشن هجمات مكثفة وراء الخط الأصفر وتنتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

كما شدد على ضرورة العمل على تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق سلام مستدام، مؤكدا أن أي جهود سياسية أو إنسانية لن تحقق نتائج دائمة ما لم تُصان حقوق المدنيين ويتم احترام القانون الدولي الإنساني.

حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية

وفى سياق منفصل شنت قوات الإحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت 15 فلسطينيا في الخليل وجنين وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم.

أسماء الأسرى الفلسطينيين

في محافظة الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 مواطنين من بلدة بيت أمر، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط أجواء باردة وماطرة.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض بأن المعتقلين هم: محمد يوسف قوقاس اخليل ونجله أمير، ورضوان شفيق قوقاس اخليل ونجله مالك، ووليد محمد رضوان قوقاس ونجله محمد، بالإضافة إلى حكم أيمن فايق قوقاس، حيث اقتادتهم القوات إلى معسكر لجيش الإحتلال الإسرائيلي داخل مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل.

