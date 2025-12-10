افتتاح معرض "بهجوري ومختارات فنية" بجاليري بيكاسو إيست في هذا الموعد

18 حجم الخط

يفتتح جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض "بهجوري ومختارات فنية"، للفنان العالمي الكبير جورج بهجوري، يوم السبت 13 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

معرض بهجوري ومختارات فنية

يقدم هذا المعرض رؤية فنية مزدوجة تجمع بين عالم الفنان الكبير جورج بهجوري، وبين مجموعة منتقاة من أعمال رواد وأبرز الفنانين التشكيليين المصريين.

في قسمه الأول، يستعرض المعرض مختارات متميزة من أعمال بهجوري، تلك التي تكشف عن حسه الإنساني العميق وروحه السامرة، وحركته الفريدة على تحويل اللحظة اليومية إلى عالم نابض بالحياة والرمز.

أما القسم الثاني "مختارات فنية"، فيجمع أعمالًا منتقاة لفنانين مصريين بارزين، تمثل مدارس ورؤى مختلفة في الفن التشكيلي المصري المعاصر. يشكل هذا الجزء رحلة عبر تنوع الأساليب، وثراء التجارب التي صنعت ملامح الفن المصري عبر العقود، المعرض مساحة للتأمل في تراث الفن المصري الحديث، وفي الحوار الخفي بين الأجيال، حيث تتجاور الأعمال لتكشف عن عمق التجربة وتنوعها وامتدادها.

مشوار جورج بهجوري الفني

ولد جورج بهجوري عام 1932، ويُعد أحد أبرز الفنانين التشكيليين المصريين، جامعًا بين الرسم والتصوير والنحت، والكاريكاتور، وغالبًا ما يلقب بـ "بيكاسو مصر" لتميزه الدائم في تناول البيئة، والشعور، والتعبير الذي يمزج بين التكعيبية والهوية المصرية.

تنوعت رحلته الفنية بحياة امتدت على أكثر من نصف قرن، والرسوم، وروح الحياة التي قدّمها، فقد أسهمت رسومه الكاريكاتورية السياسية في تشكيل الوعي العام لعدة أجيال، في ظل فترة كانت فيها الفنون الجميلة نافذة الضوء، وقد درس في كلية الفنون الجميلة، وحصل على العديد من الجوائز في فن الرسم والتصوير، كما درس فن الكاريكاتير والتصوير في مدرسة الفنون الجميلة بباريس.

وحصل على العديد من الجوائز، من بينها المركز الأول في الكاريكاتير والتصوير في مسابقة دولية،بالإضافة إلى جوائز من وزارة الثقافة المصرية، مشارِكته في عرض رسوماته أسهمت في تحقيق الحضور والريادة، ولا يزال حتى اليوم أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في مسار الفن المصري الحديث.

