بسبب الرشاوى الانتخابية، 5 مرشحين بدائرة الرمل بالإسكندرية يطالبون بإلغاء الانتخابات

تقدم 5 من مرشحي انتخابات مجلس النواب دائرة الرمل، والتي تجرى فيها إعادة الانتخابات على كافة مقاعدها، بطلب إلى المستشار رئيس اللجنة العامة بالدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، بإلغاء العملية الانتخابية بدائرة الرمل الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، لما شابها أيضا من تجاوزات وخروقات.



ووقع الخمس مرشحين على الطلب المقدم، بالاسم والتوقيع، وكافة البيانات الخاصة بهم، وجاء في نص الطلب، نطالب نحن الموقعين أدناه، المرشحين المستقلين، بدائرة الرمل، بإلغاء العملية الانتخابية بدائرة الرمل، نظرا لزيادة عدد المخالفات التي ظهرت ومستمرة خلال العملية الانتخابية والتى تعد بمثابة مخالفات قانونية خلال العملية الانتخابية.



وأضاف المرشحون الخمسة، فى نص طلبهم: والذي هو ما يقوم به بعض المرشحين بتوجيه الناخبين من خلال استخدام الرشوة الانتخابية حول المدارس المنعقد فيها اللجان، وهذا الأمر فى معظم اللجان، والذى يتعافى تماما مع توجيهات رئيس الجمهورية، من خلال كروت تحمل علامة مائية " تحيا مصر " حيث أن الرئيس أوصي بنزاهة العملية الانتخابية.

وأكد المرشحين المستقلين، فى دائرة الرمل، أن تلك المخالفات ستؤدي إلى نجاح نائب لا يمثل الشعب، وتصبح الانتخابات غير معبرة، عن الإرادة الحقيقية للناخبين بالرمل مما ينال من جوهر العملية الانتخابية، يؤدي حتما الى إلغائها.

