مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا وكأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم.. يشهد اليوم الأربعاء عددًا من المباريات المهمة في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى مباريات كأس عاصمة مصر الموسم الجديد، وكأس إنتركونتيننتال.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول ضد فلامنجو - الساعة 7 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 5 مساء - On sports 2

الإسماعيلي ضد الجونة - الساعة 8 مساء - قناة On sports 1

زد ضد سموحة - الساعة 8 مساء - قناة On sports 2

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

فياريال ضد كوبنهاجن - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

كاراباج أجدام ضد أياكس أمستردام - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

بنفيكا ضد نابولي - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD

يوفنتوس ضد نادي بافوس - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

كلوب بروج ضد أرسنال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

أتلتيك بلباو ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

 بوروسيا دورتموند ضد جليمت - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 9 HD

باير ليفركوزن ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

