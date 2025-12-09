إسرائيل تفتح معبرا حدوديا مع الأردن لإدخال المساعدات إلى غزة

18 حجم الخط

قال مسئول إسرائيلي إن حكومة تل أبيب ستعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات إلى غزة الجائعة التي تعرضت لحرب إبادة ودمار كامل خلال سنتين.

شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

وذكر المسؤول الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال سيعيد فتح المعبر على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بين الأردن والضفة الغربية المحتلة أمام شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر.

السماح بنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى منطقة يهودا والسامرة

وقال مسؤول إسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء: "بناء على التفاهمات وتوجيهات القيادة السياسية، ابتداء من يوم غد (الأربعاء) سيتم السماح بنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى منطقة يهودا والسامرة - وفق توصيف نظام الاحتلال- (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة عبر معبر اللنبي".

واستخدم المسؤول الصهيوني المصطلح التوراتي الإسرائيلي للضفة الغربية.

الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة

وفى سياق منفصل رفضت حركة "حماس" الفلسطينية، تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، والتي ادعى فيها أن الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة.

وذكرت الحركة - في بيان نقلته قناة القاهرة الإخبارية - أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل هدم منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر في امتداد للأعمال العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف منذ اليوم الأول للاتفاق.

