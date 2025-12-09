الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تفتح معبرا حدوديا مع الأردن لإدخال المساعدات إلى غزة

معبر حدودى، فيتو
معبر حدودى، فيتو
18 حجم الخط

قال مسئول إسرائيلي إن حكومة تل أبيب ستعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات إلى غزة الجائعة التي تعرضت لحرب إبادة ودمار كامل خلال سنتين.

 شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

وذكر المسؤول الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال سيعيد فتح المعبر على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بين الأردن والضفة الغربية المحتلة أمام شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر.

السماح بنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى منطقة يهودا والسامرة

وقال مسؤول إسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء: "بناء على التفاهمات وتوجيهات القيادة السياسية، ابتداء من يوم غد (الأربعاء) سيتم السماح بنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى منطقة يهودا والسامرة - وفق توصيف نظام الاحتلال- (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة عبر معبر اللنبي".

واستخدم المسؤول الصهيوني المصطلح التوراتي الإسرائيلي  للضفة الغربية.

الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة

وفى سياق منفصل رفضت حركة "حماس" الفلسطينية، تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، والتي ادعى فيها أن الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة.

وذكرت الحركة - في بيان نقلته قناة القاهرة الإخبارية - أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل هدم منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر في امتداد للأعمال العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف منذ اليوم الأول للاتفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تل أبيب الأردن غزة لحرب إبادة فتح معبر حدودي مع الأردن حماس

مواد متعلقة

مصدر يكشف عن "كلمة السر" في استبعاد بلير من عضوية مجلس إدارة غزة

أول رد من حماس على إعلان الاحتلال حدود جديدة لـ غزة

13 خرقا إسرائيليا جديدا فى اليوم الـ 60 لهدنة غزة

"مراسلون بلا حدود": مقتل 67 صحفيا خلال 2025 نصفهم في غزة

حركة حماس تعلق على أنباء استبعاد توني بلير من مجلس السلام في غزة

إصابة 6 فلسطينيين بنيران مسيرة تابعة للاحتلال في غزة

الأكثر قراءة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

نفخر بالمصريين، ملياردير إماراتي يوجه رسالة لمصر للطيران بعد أزمة إيرباص

انقلاب ميكروباص وتصادم أتوبيس ووفاة عامل بصحراوي المنيا نتيجة الأمطار

غيابات بالجملة، تشكيل منتخب الأردن أمام مصر بكأس العرب

لم أذهب لـ تل أبيب في حياتي، نجيب ساويرس يعلق على مزاعم زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية للتحصين من الحسد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads