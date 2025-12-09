رئيس جامعة العاصمة: المجمع الطبي الجديد سيخدم منطقة حلوان وشمال الصعيد

18 حجم الخط

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، (حلوان سابقا)، أن المجمع الطبي الجديد الذي تعمل الجامعة على إنشائه سيخدم تقريبا 8 ملايين مواطن تقريبا في منطقة حلوان والمنطقة المحيطة بالجامعة، بالإضافة إلى أبناء محافظات شمال الصعيد، الذين يبعدون بمسافات طويلة عن القصر العيني بجامعة القاهرة أو مستشفيات جامعة عين شمس.

ولفت خلال وقائع مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر جامعة العاصمة فرع حلوان، إلى أن المجمع هدية من جامعة حلوان لخدمة المرضى في المنطقة المحيطة، وان انشائه سيتكلف ما يزيد عن 10 مليار جنيه.

واشار قنديل إلى أن الجامعة حصلت على تبرع بقيمة 50 مليون جنيه من محافظة القاهرة ستسلم على مراحل لإنشاء المجمع، وسيتم استكمال الباقي من التبرعات وموازنة الجامعة.

وأوضح أن المجمع الجديد سيحتوي على كل أقسام الطب ومجالاته، بالإضافة إلى أكاديمية بحثية، لافتا إلى إطلاق المرحلة الأولى من المجمع الطبي على مساحة 15 ألف متر، وستضم عيادات للأسنان ومراكز للأورام والعلاج طبيعي، ومن المتوقع إنجازه خلال عام.

رئيس جامعة العاصمة يكشف موقف كلية سياحة وفنادق

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، عن مصير كلية السياحة والفنادق في المنيل بأراضي طرح النهر، بعد ضم الأرض لمشروع تطوير قصر العيني.

وقال: إن الأرض ارتبطت بتطوير قصر العيني، وأن الدولة في احتياج لكل أرض طرح النهر، منوها بأنه لا يمكن إغفال تاريخ قصر العيني الذي يمتد لمائتي عام ويخدم قطاعا كبيرا من الناس.

وأضاف أن أرض الكلية تدخل ضمن تطوير وتوسعة الكلية والمستشفى، قائلا: "لايمكن أن نفرط في كلية السياحة والفنادق، لكننا نسعى للتطوير دون الإخلال بمؤسسة أخرى، ونسعى مع الدولة الآن لإيجاد بديل في المنطقة المحيطة".

