ثقافة وفنون

بحضور أشرف زكي ولجنة التحكيم، تتويج الفائزين في أوسكار المسرح المصري

شهدت فعاليات أوسكار المسرح المصري لحظة فنية راقية جمعت كبار المبدعين من صُنّاع المسرح، حيث أُعلنت نتائج المسابقة وسط أجواء احتفالية مميزة، بحضور الدكتور أشرف زكي وأعضاء لجنة التحكيم وعدد كبير من الفنانين المشاركين في العروض المتنافسة.

وحصد العرض المسرحي “الجريمة والعقاب” المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني العرض “فاكرك يا ناسيني”، وحلّ ثالثًا العرض المسرحي “لا تُطفئ الشمس”، وسط إشادة واسعة من لجنة التحكيم بمستوى الأعمال المشاركة وتميزها على مستوى الأداء والإخراج والرؤية الفنية.

وعقب إعلان النتائج، التقطت صورة تذكارية جمعت أعضاء لجنة التحكيم مع الدكتور أشرف زكي وجميع الفنانين المشاركين في العروض الثلاثة الفائزة، في ختام ليلة احتفالية أكدت على استمرار قوة وحيوية المسرح المصري وقدرته على إنتاج أجيال جديدة من المبدعين.

يُذكر أن أوسكار المسرح المصري يُعد من أبرز الفعاليات الفنية التي تنظمها نقابة المهن التمثيلية بهدف دعم وتشجيع المواهب المسرحية الشابة، وتسليط الضوء على التجارب الإبداعية الجديدة التي تثري المشهد المسرحي المصري.

