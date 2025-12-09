جامعة المنصورة الجديدة تحصد المركز الثاني عالميًا في مسابقة Robotex الدولية للروبوتات والذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

حققت جامعة المنصورة الجديدة إنجازًا عالميًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحاتها الدولية، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد فؤاد عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، بعد حصول فريق Astorlabe من كلية علوم وهندسة الحاسب على المركز الثاني على مستوى العالم في نهائيات مسابقة Robotex International التي أقيمت بدولة إستونيا، وذلك عقب فوزه بالمركز الأول في النسخة المحلية الثانية للمسابقة.

وجاءت مشاركة الجامعة في هذه الفعالية العالمية المرموقة وسط منافسة قوية بين أكثر من 150 فريقًا من عشرات الدول، تنافسوا في أكثر من 16 مجالًا تتضمن الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، الابتكار التكنولوجي، والأنظمة المدمجة. وتعد Robotex أكبر وأهم مسابقة للروبوتات والذكاء الاصطناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وواجهة رئيسية للفرق الطلابية والباحثين المتميزين من مختلف أنحاء العالم.

روبوت متطور مخصص للأطفال ذوي اضطراب التوحد

وتألق فريق Astorlabe المكوّن من الطلاب محمد طارق، عمر الجمل، ومحمد صقر، تحت إشراف دكتور إبراهيم عطية والمهندسة ماجي، حيث شارك بمشروعه الابتكاري “LUMO”، وهو روبوت متطور مخصص للأطفال ذوي اضطراب التوحد، يهدف إلى تعزيز مهاراتهم التفاعلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إنتاج حلول مستدامة تخدم قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور معوض محمد الخولي – رئيس جامعة المنصورة الجديدة، التهنئة للفريق الفائز ولأسرة كلية علوم وهندسة الحاسب، مشيدًا بالأداء المشرف والتمثيل المتميز للجامعة في المحافل العلمية الدولية.

النجاح يأتي ثمرة لالتزام الجامعة بدعم طلابها وتوفير البيئة البحثية والإبداعية

كما أكد أن هذا النجاح يأتي ثمرة لالتزام الجامعة بدعم طلابها وتوفير البيئة البحثية والإبداعية التي تمكّنهم من المنافسة عالميًا، مشددًا على استمرار الجامعة في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويُجسّد هذا الإنجاز الدولي مكانة جامعة المنصورة الجديدة كصرح أكاديمي قادر على إعداد جيل مبتكر ومؤهل للتنافس في أكبر الفعاليات العلمية العالمية، بما يعزز دور مصر الريادي في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي.

