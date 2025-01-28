الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سفير جامبيا يزور مستشفى أورام الأقصر ويشيد بمستواها العالمي (صور)

جانب نت زيارة سفير
جانب نت زيارة سفير جامبيا لمستشفى أورام الأقصر، فيتو

شهد مستشفى أورام الأقصر بمدينة طيبة شمال الأقصر زيارة السفير حاتم رسلان، السفير لدولة جامبيا، والذي أعرب عن إعجابه الشديد بالمستوى الطبي والخدمات المقدمة في مستشفى الأورام، مؤكدًا أنه يرقى إلى مستوى المستشفيات العالمية المتخصصة في علاج الأورام.

مستشفى أورام الأقصر لعلاج السرطان 

رافق السفير خلال زيارته أعضاء مجلس الإدارة وقيادات المستشفى، حيث تعرف عن قرب على سير العمل والخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين.

استمع  السفير حاتم رسلان خلال جولته في الأقسام المختلفة إلى شروحات مفصلة من الأطباء والجراحين حول العمليات الجراحية المعقدة ونسب الشفاء المتحققة، مشاهدًا الأجهزة الطبية الحديثة التي تمتلكها المستشفى والتي تسهم في تقديم خدمات طبية متميزة.

كما حرص بنفسه على زيارة عدد من المرضى ممن يتلقون العلاج بالمستشفى للوقوف على كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة، وأثنى السفير على الكفاءة والجودة العالية للخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنها تضاهي تلك المقدمة في المستشفيات العالمية.

مواجهة السرطان وزيادة نسب الشفاء

وفي كلمته بالمستشفى، قال رسلان: "المستوى الطبي في مستشفى الأورام يعادل المستويات العالمية، والرعاية الطبية هنا تماثل ما نشاهده في مستشفيات حول العالم، أشكركم على هذه الدعوة التي أتاحت لي الفرصة للتعرف على خدماتكم الطبية المتقدمة والعالية الجودة."

وأضاف: "أنا معجب ومتأثر جدًا بمستوى الرعاية في مستشفى علاج الأورام، وأتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل."

مواجهة السرطان وزيادة نسب الشفاء

ومن جانبه، رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمستشفى، بزيارة السفير وأكد على أهمية هذه الزيارة في دعم معنويات العاملين والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تتلقاه المستشفى يساهم في تعزيز قدرة الأطفال المرضى على مواجهة السرطان وزيادة نسب الشفاء.

يشار إلى أنه يشغل السفير حاتم رسلان عدة مناصب دبلوماسية هامة، بما في ذلك منصب السفير المتجول لدولة جامبيا، والمستشار التجاري بسفارة جمهورية جامبيا في الرياض، إضافة إلى رئاسته للجنة التجارة الدولية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر اورام الاقصر مستشفى أورام الأقصر السرطان علاج السرطان مرض السرطان سفير جامبيا

مواد متعلقة

“البالون الطائر بالأقصر”: الاحتفال بعيد الطيران يسهم في الرواج السياحي (فيديو وصور)

85 رحلة بالون طائر تقل 2000 سائح بسماء الأقصر (فيديو)

30 صورة ترصد احتفال مطار البالون في الأقصر بعيد الطيران المدني

البالون الطائر في الأقصر يحتفل بعيد الطيران المصري الـ 95 (فيديو وصور)

أورام الأقصر تنظم حملات توعية عن مرض السكري (صور)

أورام الأقصر لسرطان الأطفال تقدم تجربتها بإنشاء وحدة للرعاية التلطيفية بالشرق الأوسط
ads

الأكثر قراءة

أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

بسبب جراديشار، بيراميدز يطالب بنقاط مباراة الأهلي

زغلول صيام يكتب: رحيل معلول وقيد عبد الشافي واستمرار شيكا.. الله يرحم خالتي عواطف!!

تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

الشعب بيغرق، هجوم برلماني على الحكومة بسبب القروض

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المرأة ذات التجارب الزوجية المتعددة مع من تكون في الآخرة ؟

أهم الأعمال المستحبة في شهر شعبان وأفضل الأدعية المستحب ترديدها

تفسير حلم تسوس الأسنان في المنام وعلاقته بحل جميع المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية