سفير جامبيا يزور مستشفى أورام الأقصر ويشيد بمستواها العالمي (صور)

شهد مستشفى أورام الأقصر بمدينة طيبة شمال الأقصر زيارة السفير حاتم رسلان، السفير لدولة جامبيا، والذي أعرب عن إعجابه الشديد بالمستوى الطبي والخدمات المقدمة في مستشفى الأورام، مؤكدًا أنه يرقى إلى مستوى المستشفيات العالمية المتخصصة في علاج الأورام.

مستشفى أورام الأقصر لعلاج السرطان

رافق السفير خلال زيارته أعضاء مجلس الإدارة وقيادات المستشفى، حيث تعرف عن قرب على سير العمل والخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين.

استمع السفير حاتم رسلان خلال جولته في الأقسام المختلفة إلى شروحات مفصلة من الأطباء والجراحين حول العمليات الجراحية المعقدة ونسب الشفاء المتحققة، مشاهدًا الأجهزة الطبية الحديثة التي تمتلكها المستشفى والتي تسهم في تقديم خدمات طبية متميزة.

كما حرص بنفسه على زيارة عدد من المرضى ممن يتلقون العلاج بالمستشفى للوقوف على كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة، وأثنى السفير على الكفاءة والجودة العالية للخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنها تضاهي تلك المقدمة في المستشفيات العالمية.

مواجهة السرطان وزيادة نسب الشفاء

وفي كلمته بالمستشفى، قال رسلان: "المستوى الطبي في مستشفى الأورام يعادل المستويات العالمية، والرعاية الطبية هنا تماثل ما نشاهده في مستشفيات حول العالم، أشكركم على هذه الدعوة التي أتاحت لي الفرصة للتعرف على خدماتكم الطبية المتقدمة والعالية الجودة."

وأضاف: "أنا معجب ومتأثر جدًا بمستوى الرعاية في مستشفى علاج الأورام، وأتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل."

مواجهة السرطان وزيادة نسب الشفاء

ومن جانبه، رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمستشفى، بزيارة السفير وأكد على أهمية هذه الزيارة في دعم معنويات العاملين والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تتلقاه المستشفى يساهم في تعزيز قدرة الأطفال المرضى على مواجهة السرطان وزيادة نسب الشفاء.

يشار إلى أنه يشغل السفير حاتم رسلان عدة مناصب دبلوماسية هامة، بما في ذلك منصب السفير المتجول لدولة جامبيا، والمستشار التجاري بسفارة جمهورية جامبيا في الرياض، إضافة إلى رئاسته للجنة التجارة الدولية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

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