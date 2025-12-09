3 قصص تتنافس على ثقة المستثمرين في "شارك تانك مصر" غدًا على CBC

18 حجم الخط

تعرض قناة "CBC" يوم غد الأربعاء الحلقة العاشرة من الموسم الرابع لبرنامج "شارك تانك مصر"، والتي تشهد مشاركة مجموعة جديدة من المشروعات، فيما يجلس على مقاعد المستثمرين هذا الأسبوع كل من: دينا غبور، وعبدالله سلام، وأحمد طارق، وحمادة فاروق، وأيمن عباس، لمساندة الأفكار المتنافسة بخبراتهم في قطاعات متنوعة.

وتتنافس في الحلقة التي تذاع في تمام التاسعة مساء، علامة كاملي بيوتي - Camli Beauty، وهي شركة متخصصة في العناية بالبشرة مستوحاة من تقاليد الجمال السوداني، وتستند العلامة إلى مكوّنات طبيعية تُجمع من سيدات سودانيات، وتُحوَّل إلى منتجات عصرية تمزج بين أصالة التراث وفعالية الطبيعة مدعومة بالعلم الحديث.

وتسعى Camli إلى تقديم حلول تمنح البشرة صحة ونظارة، إلى جانب رسالتها الاجتماعية في دعم السيدات وتعزيز مفهوم الجمال الطبيعي بعيدًا عن القوالب غير الواقعية.

أما المشروع الثاني فهو إيساك أوتوميشن - EISAC Automation، وهي شركة مصرية تأسست عام 2009 بالقاهرة، وتُعد من أبرز مقدّمي حلول الأتمتة الصناعية المتكاملة، حيث تقدم الشركة خدمات تشمل أنظمة PLC وHMI وSCADA، بالإضافة إلى الصيانة الإلكترونية وإصلاح مواتير السيرفو وبيع قطع الغيار.

وبالنسبة إلى المشروع الثالث The Mat Homes، فهو علامة انطلقت عام 2019 على يد رانيا نويّر التي لاحظت غياب الدواسات المنزلية الأنيقة وعالية الجودة في السوق المصري، ونجحت في تحويل الدواسات التقليدية إلى منتجات مبتكرة تعكس شخصية كل منزل، بفضل تصاميم مميزة تجمع بين العملية والشكل العصري، ما جعل The Mat واحدة من أبرز الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال خلال سنوات قليلة.

ويُعرض "شارك تانك" الموسم الرابع كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCHIT، ويقدم فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

