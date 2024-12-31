تفاصيل حلقة "شارك تانك" غدًا على CBC

تعرض قناة "CBC" غدا الأربعاء حلقة جديدة ضمن الموسم الثالث من برنامج "شارك تانك مصر" لتقديم الفرص إلى الشركات الناشئة الجديدة.

ويتنافس خلال الحلقة كل من Gabri's Wear وهي شركة تعمل على الملابس الرسمية للسيدات، وبدأتها ٣ شقيقات حين واجهتهن مشكلة نقص وجود ملابس رسمية للسيدات بأسعار معقولة في السوق المحلي، فقررن تنفيذ ونشر الفكرة عبر دراسة المستهلكين والمشاكل التي تقابلهم في هذه النوعية من الملابس، لينجحن خلال شهور قليلة في بيع أكثر من 1790 طلبية، وكذلك التصدير إلى منطقة الخليج.

الشركة الثانية هي Dentolize وهو برنامج لإدارة العيادات، ينظم مواعيد الحجز والحسابات والمصاريف ويقييم حالات المرضى وتاريخهم الطبي ويرسل لهم الروشتة بعد الكشف، ونجح في الربط بين أكتر من فرع، ويبلغ الدكتور كذلك بكل المستجدات، والتطبيق يتعامل مع ألف عيادة في مصر وعيادات من 26 دولة أخرى مثل السعودية والأردن واليونان.

أما الشركة الثالثة فهي Hawy حاوي وهو مشروع لـ 3 أصدقاء عمرهم 12 سنة، ونفذوه بتشجيع من أهاليهم ومدرستهم ويصممون من خلال المشروع الـ hoodies والتي شيرت ويبيعونها لى Shopify وقرروا التبرع بـ %5 من مبيعاتهم للهلال الأحمر ومؤسسة جو جرين المصرية.

الشركة الرابعة هي Sparemart وهي شركة توفر تطبيق وموقع إلكتروني نجحت من خلالهما في ربط سوق قطع غيار السيارات بالمستهلك، ويتم عرض جميع قطع الغيار عليهما ويدخل العميل ليختار ما يحتاجه ثم يتم توصيل الطلب إلى باب بيته في مصر أو خارج مصر عن طريق 11 شركة شحن، ولديهم نظام للتقسيط مع شركات مثل "أمان" و"فرصة".

موعد عرض برنامج شارك تانك

يعرض "شارك تانك" الموسم الثالث كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCHIT.

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

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