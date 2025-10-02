الخميس 02 أكتوبر 2025
مفاجآت في الموسم الرابع من "شارك تانك" على CBC

تنطلق منافسات الموسم الرابع من برنامج ريادة الأعمال الأشهر في العالم "شارك تانك مصر" يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، حيث يُعرض حصريًا على شاشة قناة CBC في تمام التاسعة مساءً من كل أسبوع.

 

ويأتي الموسم الجديد بعد ثلاثة مواسم ناجحة حققت صدى واسعًا داخل مصر وخارجها، إذ بلغ حجم الاستثمارات المقدمة للشركات الناشئة خلال المواسم السابقة أكثر من 874 مليون جنيه مصري، إلى جانب تحقيق البرنامج لأكثر من 817 مليون مشاهدة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ما عزّز من مكانته كمنصة رائدة لدعم الابتكار وتغيير مفهوم ريادة الأعمال في مصر.

 

الكثير من المفاجآت

ومن المنتظر أن يحمل الموسم الرابع الكثير من المفاجآت والمشاركات غير المتوقعة، سواء على مستوى المستثمرين الجدد أو رواد الأعمال الشباب، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الناشئة للحصول على التمويل وتحويل أفكارها إلى مشاريع واقعية.

 

وكان "شارك تانك مصر" قد شهد في حلقات خاصة عقب انتهاء الموسم الثالث، مشاركة استثنائية لرجل الأعمال الكندي الشهير روبرت هيرجافيك، أحد أبرز المستثمرين في النسخة الأمريكية من "شارك تانك" وأحد الأسماء الملهمة في عالم الاستثمار وريادة الأعمال عالميًا.

 

ويواصل "شارك تانك مصر" رسالته في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم أمام لجنة من كبار المستثمرين، بما يسهم في اكتشاف المواهب المبتكرة ودعم المشاريع المتميزة، فضلًا عن توفير التمويلات اللازمة لإطلاقها إلى سوق العمل.

