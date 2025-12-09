خبير بالشان الافريقى يكشف أسباب تجدد الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي

18 حجم الخط

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشأن الإفريقي: إن تجدد أزمة تيجراي وتصاعد أزمات الداخل الإثيوبي، رغم الدعاية السياسية المكثفة التي تمارسها حكومة "آبي أحمد"، قد كشفا عن عودة الصراع من جديد في الإقليم، وذلك بعدما أعلنت "جبهة تحرير تيجراي" عن قيام الحكومة الإثيوبية بخرق لاتفاقية "بريتوريا" الموقعة عام 2022.

أزمة اقتصادية تعيشها حكومة آبى احمد

وأكد قرني في تصريحاته لفيتو أن بيان جبهة تحرير تيجراي يعكس مجموعة من التحديات التي يواجهها النظام الإثيوبي خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها:

أولًا: الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالحكومة، خصوصًا بعد إعلان إثيوبيا في أكتوبر الماضي انتهاء محادثاتها الرسمية مع عدد من المستثمرين لإعادة هيكلة سنداتها المستحقة عام 2024 دون التوصل إلى اتفاق. كما تخلفت أديس أبابا عن سداد سنداتها الدولية الوحيدة في نهاية عام 2023 بعد اختيارها الدخول في عملية إعادة الهيكلة ضمن مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين، التي تفرض شروطًا متساوية على الدائنين الرسميين وحاملي السندات التجارية.

تجدد الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي

ثانيًا: تجدد الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق اتفاق بريتوريا.

كما أشارت تقارير استخباراتية حديثة إلى وقوع ضربة بطائرة مسيرة قرب حدود إقليم عفر المتاخم لتيجراي، وهو ما نفت الحكومة الفيدرالية صحته، لكنها أقرت بوجود "تحركات عسكرية محدودة لحماية الأمن القومي"، الأمر الذي أدى إلى موجة نزوح واسعة من مناطق عفر باتجاه مناطق مجاورة.

تفاقم الاضطرابات في إقليم أمهرة

وتابع موضحًا أن تفاقم الاضطرابات في إقليم أمهرة بين القوات الحكومية وميليشيا "فانو" المنشقة يعكس تعدد القوى المسلحة داخل الأقاليم الإثيوبية في ظل تنوع القوميات والعرقيات، وهو ما يدل على فشل استراتيجية "الفيدرالية الإثنية" التي تبنتها الحكومة منذ عقود.

وأشار كذلك إلى نجاح جبهة تحرير أورومو وميليشيا فانو التابعة لإقليم أمهرة في السيطرة على عدد من القرى والمناطق داخل الإقليم العفري، وسط تقارير تؤكد تورط هذه الميليشيات سابقًا في مجازر بحق المدنيين خلال حرب تيجراي.

مزيد من الاستقطابات بالداخل الإثيوبي

وأوضح قرني أنه في ضوء هذه التطورات الميدانية وارتفاع حدة الاحتقان السياسي، من المرجح أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من الاستقطابات داخل إثيوبيا، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات السابعة، واتهام المعارضة للحكومة باتباع نهج إقصائي، إضافة إلى رفض اللجنة الوطنية للانتخابات طلب جبهة تحرير شعب تيجراي باستعادة وضعها القانوني السابق قبل اندلاع الحرب.

وتوقع استمرار الأزمات ذاتها التي تعيق تنفيذ اتفاق بريتوريا، والتي قد تؤدي لاحقًا إلى انهياره، خاصة فيما يتعلق بالتطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، وإعادة دمج قوات تيجراي، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات العامة. كما أشار إلى غياب تحقيقات شفافة بشأن ضحايا الحرب، الذين يتراوح عددهم بين 300 و600 ألف مدني، في ظل تدهور الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة داخل الإقليم.

